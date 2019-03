Vox: "Los periodistas son el enemigo del pueblo"

Iván Espinosa de los Monteros, vicesecretario de Relaciones Internacionales de Vox, ha respondido que "está clarísimo" cuando le comentaban los periodistas que participaban en la tertulia de Espejo Público que una de las características del trumpismo es asimilar periodismo a enemigo del pueblo. Cuando le han pedido que lo aclare, lo ha hecho con otra afirmación: "La Prensa sois unos manipuladores, te lo estoy diciendo a la cara, claro que estáis manipulando".

Después ha añadido que los medios se han pasado muchos años atemorizando a los políticos y los partidos, y que "eso de ha acabado", porque a ellos no va a ser así, aunque se tergiverse el discurso y las propuestas del partido. Al decirle que ese es un discurso típico de Trump, Espinosa de los Monteros ha respondido que "si cree que me insulta, pues no me siento insultado por ser comparado con un señor que ha conseguido el mayor crecimiento económico de Estados Unidos en los últimos años".