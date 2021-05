Vox afirma que no apoyará ninguna iniciativa del Gobierno andaluz por acoger a 13 menores marroquíes

Vox ha anunciado hoy que no va a apoyar ninguna iniciativa o proyecto del Gobierno de PP y Cs en Andalucía que no lleve su firma o que no esté vinculado con los acuerdos de investidura, presupuestarios o el relativo a los tributos cedidos a la comunidad. "Comenzamos un nuevo tiempo y cualquier iniciativa que no lleve la firma de Vox no será apoyada. En este momento, el Gobierno de Andalucía es absolutamente frágil", ha asegurado el portavoz parlamentario de Vox, Manuel Gavira, en una entrevista en el canal autonómico.

Vox no apoyará al Gobierno andaluz

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha comunicado en una entrevista en Canal Sur que su grupo no va a apoyar ninguna iniciativa del Gobierno de PP y Cs. Gavira ha respondido así al anuncio de la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, sobre la llegada a Andalucía de 13 de los menores no acompañados de los centros de protección de Ceuta.

Vox reclama desde hace meses un adelanto electoral por la "inestabilidad" que ve en Cs, Manuel Gavira ha insistido que la "distancia" con actual Gobierno andaluz la ha marcado Rocío Ruiz, al asegurar que Andalucía acogerá a 14 menores marroquíes.

"Tenemos un acuerdo y ellos saben nuestra posición en este tema tan sensible", ha cargado el portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, que ha indicado que lo ocurrido en Ceuta ha sido "una invasión en toda regla. ¿Vamos a ser cómplices con esto?".

Para Manuel Gavira, con los menores marroquíes hay que "aplicar la norma, y la norma dice que tienen que estar con sus familias" y ha defendido durante la entrevista en el canal autonómico la devolución a Marruecos de estos menores.