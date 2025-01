El PP votará a favor del nuevo decreto social del Gobierno pese a incluir el palacio de París al PNV

Tras tumbar el decreto ómnibus, el Partido Popular ha anunciado que votará a favor del nuevo decreto social que ha pactado el Gobierno con Junts per Cat. Votarán 'sí' a las medidas que incluye el decreto pese a que una de ellas es la cesión al PNV de un palacete en París. Las más medidas relevantes son la revalorización de las pensiones, las ayudas al transporte público y a los afectados por la DANA. Los populares lo han confirmado en su cuenta de X.

"No merecen la confianza de nadie, pero los españoles no son culpables de la falta de integridad del Gobierno. Votaremos Sí a esta rectificación, por los pensionistas, los valencianos y los usuarios de transporte. Que su incompetencia y debilidad no perjudique a quien no lo merece", asegura el PP. El principal partido de la oposición había criticado al Gobierno la inclusión de ceder ese palacio en París al PNV.

"España tiene que dejar de ser el mal ejemplo de un Gobierno que se tiene que humillar a diario, que tiene que comprar voluntades con el dinero de todos y que necesita mentir y maniobrar porque carece sentido común, de servicio y de Estado", añade el Partido Popular en redes.

Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha atacado al Ejecutivo de Pedro Sánchez tras el anuncio: "Quisieron engañar a todos los españoles y les ha salido mal".

