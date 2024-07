Borja Sémper, tras la citación de Sánchez: "No puede ir acusándonos de fascistas o de cualquier cosa para no dar explicaciones"

El vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta del Partido Popular, Borja Sémper, insiste en que el PP votará en contra de la reforma de la Ley de Extranjería si el Gobierno "no ofrece ninguna respuesta" a sus peticiones. Así lo ha manifestado en una entrevista en el programa de 'Espejo Público' de Antena 3.

"Lo veremos a lo largo de la mañana, pero desde luego si no se ofrece ninguna respuesta, obviamente no podemos ser cómplices de este despropósito", ha manifestado. Justamente este mismo miércoles el Pleno del Congreso vota la reforma de la ley de Extranjería y la renovación del Consejo General del Poder Judicial, entre otros temas.

Sémper también ha hablado sobre la citación de Pedro Sánchez para testificar ante el juez que investiga a Begoña Gómez -que ya ha presentado un recurso ante esta decisión del juez Peinado-. "Reclamamos otra política, explicaciones, transparencia, ejemplaridad. Ese es nuestro lugar. Ser oposición. Es lo que en una democracia hace la oposición y el Gobierno responder". Sin embargo, desde el PSOE aseguran que no hay caso ni nada que investigar.

"Que exista proceso instrucción que se investiga a la mujer del presidente del Gobierno por un presunto delito de tráfico o corrupción en los negocios es un hecho relevante. Y que en el mismo procedimiento se llame a declarar a Presidente en calidad de testigo, es un hecho relevante. Pero hasta ahí debe llegar la valoración que hacemos los políticos", declara Borja Sémper, quien asegura que hay un procedimiento judicial y se tiene que respetar "el Estado de Derecho, la separación de poderes y que la justicia actúe para todos por igual".

"Lo que corresponde a los políticos es hacer una valoración política de lo que está sucediendo y es profundamente denunciable y no tiene un pase ético que La Moncloa sea un lugar donde se hacen negocios particulares aunque seas la mujer del Presidente del Gobierno. Es denunciable y poco ético que en un concurso privado la mujer del presidente del Gobierno aplique a favor de una empresa privada en un concurso público", añade.

Además, Sémper considera que quién tiene que responder ante los ciudadanos y dar explicaciones de la investigación es Pedro Sánchez: "Quien tiene que responder ante los ciudadanos es el presidente del Gobierno y lo que no puede es responder poniendo un ventilador, acusándonos a todos de fascistas, acusándonos a todos de fachas, acusándonos de cualquier cosa contar de no dar explicaciones".

La postura del PP con la ley de Extranjería

Borja Sémpre asegura que lo que no se puede hacer es "tratar a los inmigrantes como si fuera paquetería". "Lo que no se puede hacer es olvidar que estamos hablando de seres humanos. Y que el Gobierno pretenda distribuirlos por toda España sin las garantías y condiciones mínimas humanitarias", afirma. Explica que es condiciones mínimas incluyen "los recursos a las comunidades autónomas, los recursos materiales, infraestructuras... ¿Dónde se van a alojar? ¿Cómo van a vivir? El Gobierno lo que quiere es repartir a estos migrantes como paquetería exprés con una actitud manifiestamente inhumana", explica en Antena 3

"No estamos hablando de color de piel, estamos hablando de un fenómeno humanitario. Primero. Solidaridad con los seres humanos que vienen buscando una vida mejor. Huyen del hambre, de la miseria, España es una país solidario y acoge inmigrantes... ahora bien, si se saturan, si no podemos ofrecerles esas condiciones humanitarias hay riesgo de que genere conflictos... no es racismo, es gestión fenómeno humanitario y quién actúa de forma inhumana es el Gobierno. Esto es lo que defiende el PP".

¿Qué votará el PP? Previsiblemente, voten en contra de la reforma si no hay cambios como piden. Los 'populares' de Alberto Núñez Feijóo creen que el Ejecutivo podría contar con el apoyo de ERC, EH Bildu y Junts para sacar adelante la votación parlamentaria.

"A lo largo de esta semana hemos llegado a la conclusión de que tenía un acuerdo alcanzado con sus socios de investidura y de Gobierno porque no ha querido pactar con el PP ninguna de las medidas que le hemos propuesto", ha añadido el diputado popular.

