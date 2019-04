Villegas: "La única fórmula lógica para que España dé un paso adelante es la unión de PSOE, PP y Ciudadanos"

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, acordó con el candidato socialista a presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que sus respectivos equipos negociadores, que empezarán este viernes a trabajar, van a "priorizar la lucha contra el desempleo y la corrupción". No obstante, Rivera en rueda de prensa explicó que quería que se incluya al PP en las negociaciones, pues su mayoría absoluta en el Senado le hace necesario.

José Manuel Villegas, vicesecretario general de Ciudadanos, considera que "es muy difícil gobernar con 130 escaños" (90 del PSOE y 40 de Ciudadanos), y por eso "desde el primer día hemos dicho que hay que buscar la participación de las tres fuerzas que ocupan la centralidad política en España" (PP, PSOE y Ciudadanos). En su opinión, "gobernar sin la complicidad de las tres fuerzas va a ser muy difícil" ya que "hay que sacar leyes adelante, tener una agenda reformista... y sin la participación del PP se nos antoja imposible".

Ahora, explica que "se abre un plazo y un periodo en el que tenemos que hablar todos", e iniciar las mesas de negociación. No obstante, el PP ya anunció que no participaría en ese gobierno a tres si Mariano Rajoy no es quien presidiera el Gobierno. A ello, Villegas dice que primero habría que "hablar de programa y de medidas, y luego ya la fórmula de Gobierno, pero empezar hablando del quién no creemos que sea lo adecuado".

Preguntado sobre el motivo por el que Pedro Sánchez aceptaría hablar con el Partido Popular, cree que "se ha chocado con la realidad y no puede dar la espalda a más de siete millones de ciudadanos y a un partido con mayoría en el Senado".

Asegura que le parece "bien que Sánchez cambie de posición" y considera que "si hay acuerdo programático será más fácil desencallar problemas de partidismos".

Por otro lado, ha explicado que este jueves Rivera intentó contactar con Rajoy para hablar sobre el tema de Cataluña y para tener acciones coordinadas. No pudieron hablar por la mañana y lo hicieron por la tarde, pero señala que "para hablar fundamentalmente del tema de Cataluña y el reto secesionista".

Insiste en que "sería bueno que se hablara y que estos tres partidos (PP, PSOE, Ciudadanos) trasladáramos el mensaje de que los que quieren separarnos no van a tener ninguna oportunidad".

Respecto a los datos del CIS, que revelan que Ciudadanos bajaría algo, Villegas considera que el CIS muestra que es panorama sería muy similar al actual, en el que sin acuerdos o pactos no se desencalla la situación actual.