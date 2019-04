Villalobos, lamenta los horarios laborales de los españoles: "Si alguien sale antes que su jefe, le llaman vago"

Celia Villalobos, presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo, considera que la propuesta de acabar la jornada laboral a las 18:00 se conseguirá, aunque con "problemas". No obstante, admite que el Gobierno sólo puede establecer la jornada semanal de 40 horas en total y lo demás depende de la negociación colectiva. Por ello, defiende que no hay que empezar por los núcleos en los que es más difícil e ir poco a poco, empezando por que la distribución del horario no se pare dos o tres horas a la hora de comer. Así, lamenta que si en España alguien se va antes que el jefe se le tilda de "vago".

Villalobos también ha insistido en la necesidad de eliminar la diferencia entre hombres y mujeres en una sociedad en la que a los hombres se les tiene en buena estima por formar una familia y a ellas se las "aparta".

"Acabar la jornada laboral a las 18:00 se conseguirá"

De este modo, además del acuerdo político, ha pedido un acuerdo mucho más amplio incluyendo a la negociación colectiva, que es necesario que sea "profesionalizada" para que se puedan adaptar los horarios de la gente a las necesidades de la empresa pero también de los trabajadores.

En cuanto a las pensiones, la política popular ha defendido que "no es la primera crisis que tiene la Seguridad Social" y ha llamado a la calma: "Las pensiones de los que las están cobrando hoy están aseguradas". De cara al futuro, ha señalado que tiene concertadas varias reuniones para poder garantizar esta financiación. "Pensiones van a tener", ha indicado en cuanto a los jóvenes, por lo que su prioridad es que la cantidad sea "suficiente" para poder sostener su vida. "Es un buen sistema que necesita ajustes", ha zanjado.