Villalobos, sobre la ubicación de Podemos en el gallinero: "Me pega que los socialistas hayan dicho 'ahora te vas a enterar'"

La vicepresidenta primera de la Mesa del Congreso, Celia Villalobos, ha explicado, en relación a la polémica de que a Podemo se les haya situado en el 'gallinero' del Congreso de los Diputados, que cuando ella lleva el papel que le dan los drupos parlamentarios, "quien votó a favor es PP, PSOE y Ciudadanos".

Sin embargo, dice que "me pega más, siendo Podemos, que los socialistas hayan dicho 'ahora te vas a enterar'", subraya que ella no estaba allí, y por tanto no lo sabe.

Explica que "en la Mesa, la vicepresidenta tiene una obligación, que es llevar a la todos los temas de administración que tienen relación con los grupos y con el tema interno de la casa". Sin embargo, reconoce que "esta vez era más complicado porque había más partidos en la Mesa y en el Parlamento".

