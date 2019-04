Villacís, sobre los planes de contaminación: "La política de este gobierno está siendo prohibitiva, no dan alternativas"

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha señalado que "es normal que se tengan que adoptar medidas pero Madrid no puede ser gobernada por los planes de contaminación". "La política de este gobierno esta siendo meramente prohibitiva, sin que tengan claro que lo que tienen que hacer es dar alternativas a las personas", ha apuntado.

En una entrevista en Espejo Público, Villacís ha asegurado que desde Ciudadanos han propuesto varias medidas alternativas, entre ellas, "que en días de altísima contaminación el transporte público sea gratuito". Además señala que se tiene "que plantear un plan de calidad del aire" y que sea abordado conjuntamente desde las dos instituciones, "no tiene sentido que Comunidad vaya por un lado y Ayuntamiento por otro".

Sobre la peatonalización del centro de Madrid, la portavoz de Ciudadanos ha explicado que "la Gran vía fue una arteria especialmente diseñada para la movilidad". "Las personas que no pueden utilizar la Gran vía están teniendo que hacer un corrido alternativo de muchos kilómetros más, que además están contaminando mucho más", ha señalado.

Manuela Carmena no va a poder aprobar los presupuestos porque el PSOE le ha dicho que de momento votará 'no'. Begoña Villacís considera que "este gobierno esta gestionando muy mal el Ayuntamiento de Madrid". A pesar de que la alcaldesa haya dicho que se ha ejecutado casi el 96% del presupuesto, Ciudadanos ha reiterado que "es rotundamente falso, no lo han cumplido".