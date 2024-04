El vídeo del chotis de José Luis Martínez-Almeida que no deja indiferente tras el de su boda

José Luis Martínez Almeida ha vuelto a bailar un chotis después de la demostración que hizo en su boda. El alcalde de Madrid se ha marcado este domingo otro chotis durante la presentación de la programación de las fiestas de San Isidro. Almeida apuntaba en dicho acto que no es suficiente el entusiasmo, sino que también es necesario "algún tipo de fundamento técnico" para bailar bien este baile regional.

En un momento dado, durante el baile, el alcalde levantaba de forma original la pierna 'a lo Karate Kid' o como si se hubiera transformado en cigüeña. ¿Es acaso esto un mensaje con segundas? Recordemos que el chotis que José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo eligieron para su primer baile como marido y mujer en su boda ya se convirtió en viral en pocos minutos.

Sin embargo, el edil madrileño no es ni el primer ni el último político que ha exhibido ante todos sus estudiadas coreografías. En general, los políticos del PP han sido más atrevidos a la hora de mover sus caderas, pero también hay algunos bailongos en las filas del PSOE.

Iceta, el más bailongo

Miquel Iceta, ex ministro socialista de Cultura y Deporte, es sin duda el que más veces hemos visto bailar y pasárselo bien. Su carta de presentación fue el divertido baile que se pegó en un mitin junto a Pedro Sánchez, que quizás por no robarle el protagonismo se limitó a acompañarle con las palmas, y que a los acordes de 'Don´t stop me now' se hizo tremendamente viral.

El chotis de Aguirre

Pero si hablamos de chotis, Esperanza Aguirre, ex presidenta popular de la Comunidad de Madrid, es la que se lleva la palma. Ella dice que no sabe pero ya se le ha visto practicando este baile regional en muchas ocasiones. Todavía se recuerda bien cómo Aguirre se soltó la melena en 2015 en una visita a 'El Hormiguero' y se marcó con Pablo Motos un chotis y luego un dúo en inglés.

El alcalde de Vigo se atrevió con un 'breakdance'

Aparte de sus luces de navidad, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, será también recordado por ser el político que se atrevió a bailar 'breakdance' delante de miles de personas y de paso retar a Martínez-Almeida a que hiciera lo mismo. Aunque también es verdad que durante su exhibición hubo momentos que Caballero parece que se caía al suelo o quería marcarse un 'chanelazo'.

Annita perrea a Ayuso

El perreo de Anitta con Ayuso en la gala de los 40 Music Awards se ha convertido en todo un clásico. La cantante brasileña no dudó en arrimarse a la presidenta de la Comunidad de Madrid y contonearse de forma muy sensual mientras Ayuso no sabía dónde meterse. Lo más gracioso fue que posteriormente en una entrevista Anitta confesaba no saber en realidad quién era la dirigente madrileña. Sin embargo, desde entonces hay quien espera una nueva colaboración de ambas jutas.

