El chotis de Almeida causa furor y muchos lo prefieren en su boda: "Cada vez hay más demanda"

El chotis que bailó el alcalde de Madrid, José Luís Martínez-Almeida junto a su ya esposa, Teresa Urquijo, ha sido muy comentado, consiguiendo poner el foco social en este baile castizo y popular. Al parecer, se estaría poniendo de moda y ha hay muchas parejas que van a cambiar el vals nupcial por este baile que a los madrileños emociona de manera especial.

Tras ver a Almeida bailarlo, se ha desatado el furor por el chotis. Raquel Hinojosa lleva 20 años dando clases de chotis y nos cuenta que "es el baile que representa Madrid. Es una danza que te toca emocionalmente y que no te toca otra". Es el baile castizo por excelencia.

"Gente que cuenta una historia de la ciudad"

Raquel nos explica "que el chotis va hacia delante y cada vez hay más demanda y las primeras demandas que tuve eran de gente extranjera". Por ejemplo, Estefan aprendió a bailar el chotis nada más llegar a Madrid, hace 30 años. Cuenta que "es un efecto sorpresa, es un punto tradicional de sonido, de relato de gente que cuenta una historia de la ciudad".

Dicen que se aprende fácil y también dicen que lo más difícil es bailarlo en una baldosa. Raquel comenta que el "torcí" es el paso más difícil es el característico del chotis, en el que están girando". Este baile estuvo presente en la boda del alcalde de Madrid, pero la realidad es que lleva años siendo el baile nupcial de muchas bodas.

Raquel segura que "en cuatro años he estado en 8 o 10 bodas que ya pedían el chotis". La pareja que aparece en las imágenes que acompañan esta noticia levan siete meses recibiendo clases. La mujer nos cuenta que "no llega a ser difícil, me gusta bailar, pero es complejo, hay que ponerle ganas y al final son horas y trabajo". Un alumno de la clase también nos señala que "nací en el barrio, me he criado aquí, es una cosa que tenía por dentro de verlo siempre bailar y me he animado".

El chotis

A diferencia de lo que muchos piensan, el Chotis no se inventó en Madrid, sino que llegó a la capital desde Alemania en 1850. Se habría bailado por primera vez en el Palacio Real, concretamente la noche del 3 de noviembre del citado año, bajo el nombre de 'polca alemana'.​ Tras ello, se hizo popular y baile castizo por excelencia del pueblo de Madrid.

El chotis se baila en pareja al son de un organillo. En este baile, la mujer gira alrededor del hombre, que también gira sobre su propio eje. Se suele bailar en las verbenas de Madrid. Las mujeres visten un mantón de Manila y pañolón cubriendo media cabeza, mientras que los hombres visten con chaleco, pantalón de rayas y una parpusa o gorrita de visera.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com