Vicente Vallés, sobre las críticas: "Hay gente a la que hoy le gusta y mañana le disgusta. Es parte de la profesión"

Vicente Vallés, presentador del informativo Noticias 2 de Antena 3 ha pasado por El Hormiguero y ha defendido su forma de contar y explicar la información, pese a las críticas que recibe desde algunos sectores.

"La información tiene una componente de análisis, de explicación, de poner las noticias en su perspectiva. No simplemente arrojarlas, porque las cosas pasan por algo y tienen consecuencias. Y eso es parte del trabajo periodístico. No me siento especialmente presionado, me siento muy responsabilizado de hacer el mejor informativo posible", ha explicado Vicente Vallés.

Pablo Motos le ha preguntado a Vallés qué siente cuando le tildan de "facha".

"Nada especial porque en realidad cuando tú haces un trabajo en público hay gente a quién le gusta y a quien no. Hay gente a la que hoy le gusta y mañana le disgusta porque hoy ha escuchado algo que le gusta oír y mañana escucha algo que no le gusta oír. Esto es parte de las circunstancias que se generan alrededor de una profesión", ha indicado Vicente Vallés.

El periodista y presentador de Noticia 2 ha explicado en qué momento surgieron las primera críticas hacia él y su informativo, el más visto de la televisión.

"Al final, la discusión se inicia en mayo, un día que pusimos en cuestión los datos de muertos desde el Gobierno. Lo hicimos porque consideramos que debíamos buscar la verdad", ha asegurado Vallés.

Respecto al temporal Filomena y la actuación de las administraciones, Vallés ha explicado que "los meteorólogos acertaron plenamente" y que cuando cuentas lo que está ocurriendo no es "que te estés metiendo con alguien o dejándolo de hacerlo" sino que "simplemente cuentas la realdidad de los hechos".

Vicente Vallés también ha analizado lo ocurrido en Estados Unidos y se ha preguntado por qué Donald Trumpo no ha dimitido ya porque habría sido "el único gesto de dignidad que hubiera hecho en toda su presidencia".

"Creo que no lo veremos, pero quizá de aquí al día 20 tenemos una sorpresa".

Sobre las comparaciones entre lo ocurrido en el Capitolio y algunos hechos ocurrido en España, como en Cataluña o Madrid alrededor del Congreso, Vallés ha explicado que "no me gusta hacer comparaciones ya que cada cosa ocurre en un momento determinado y en unas circunstancias determinadas".

"Quienes organizan esos eventos, por llamarlos de alguna manera, lo hacen por algún interés determinado. Logicamente, lo que ocurre aquí no tiene nada que ver con lo que estaba pasando en Estados Unidos", ha explicado Vallés.