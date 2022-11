Vicente Vallés: "Marlaska vive un momento difícil por la tragedia de Melilla y no es un problema de fácil solución"

El cargo de ministro del Interior suele ser, históricamente, uno de los más difíciles de gestionar. Por unos motivos o por otros, el titular de esa cartera suele estar siempre metido en situaciones borrascosas. Es raro el ministro del Interior, da igual de qué partido, al que la oposición no le haya pedido alguna vez que dimita.

A Grande Marlaska, también. El último motivo es la tragedia en la frontera de Melilla que costó la vida a varias decenas de inmigrantes. Pero la oposición trata de establecer distancia entre la petición de dimisión y las fuerzas de seguridad, a las que no quieren culpar de lo ocurrido. Consideran que el responsable es el ministro por no decir la verdad cuando insiste en que no se produjeron muertes en territorio español.

Pocos ministros del Interior salen políticamente ilesos cuando terminan su mandato. El ministro Marlaska vive un momento difícil por la tragedia de Melilla en junio. Y no es un problema de fácil solución para el Gobierno. Especialmente, como se acabe conformando una comisión de investigación en el parlamento.