Vicente Vallés y la conclusión que saca tras el testimonio y las pruebas de Lobato: "Moncloa tiene un problema"

El testimonio y las pruebas aportados por Juan Lobato este viernes en el Tribunal Supremo ponen a Moncloa bajo el punto de mira y las sospechas de un posible delito de revelación de secretos sobrevuelan al Ejecutivo de Pedro Sánchez. ¿El motivo? Los mensajes desvelan que el email con datos privados del novio de Ayuso fue enviado por Moncloa a Lobato antes de que dicho documento se publicara en un medio de comunicación. De hecho, en los whatsapps, Lobato mostraba su temor a cometer un delito si hacía público el documento.

Vicente Vallés, director y presentador de Antena 3 Noticias 2, hace un repaso por la cronología del caso y saca una conclusión clara tras los últimos movimientos que se han llevado a cabo este viernes: "Moncloa tiene un problema".

La sospecha que ya había, ahora es mayor

El lunes, el diario 'ABC' publicó la noticia de que Moncloa filtró el documento secreto sobre el novio de Ayuso y que intentó implicar a Juan Lobato, el líder del PSOE madrileño. Tan solo un día después de aquello, Lobato, acosado por las altas instancias de su propio partido, trató de plantar cara: acusó a dirigentes del PSOE de linchamiento y echó un pulso a Pedro Sánchez. Un pulso que apenas duró 24 horas, ya que este mismo miércoles Lobato presentó su dimisión, según él, "para poner freno a una situación de enfrentamiento y división grave que se estaba generando en el partido".

"El juez tiene motivos para investigar si desde Moncloa se pudo cometer un delito de revelación de secretos"

Este jueves se reunió el consejo de ministros y Moncloa aseguró que todo se hizo bien... pero sin aportar prueba alguna. Llegamos así al viernes, día en el que, quien ha aportado las pruebas, ha sido Juan Lobato. Y no lo ha hecho en cualquier lugar, sino como testigo ante un juez del Tribunal Supremo.

Ante este panorama, Vicente Vallés tiene claro cuál es el corolario que se infiere: "La conclusión que se saca de esas pruebas es que Moncloa tiene un problema. Y no es un problema menor. La sospecha que ya había, ahora es aún mayor: el juez tiene motivos para investigar si desde Moncloa se pudo cometer un delito de revelación de secretos". No se trata, pues, de un asunto baladí.

"Hoy se han aclarado muchas dudas"

A primera hora de este viernes, Juan Lobato ha acudido a la sede del Supremo con una carpeta con el logo del PSOE, en lo que se puede ver un gesto de autorreivindicación de su militancia, a pesar de haber dimitido de su cargo orgánico. En esa carpeta llevaba el acta notarial con los documentos con los que Lobato quiso protegerse frente a un delito que pudiera cometerse desde Moncloa.

"Es muy probable que algunos de ellos tengan que comparecer ante el TS para dar explicaciones exculpatorias"

De momento, esa decisión de ir al notario y de contarlo todo ante el juez le ha permitido salir de la declaración igual que entró: como testigo y no como imputado. Y al abandonar el TS, ha hablado en estos términos: "Los socialistas, siempre la verdad y la ley por delante".

"Dice Lobato que los socialistas están con la verdad y con la ley, en lo que ha parecido un mensaje a los dirigentes de su propio partido, que son los que ahora están metidos en dificultades tanto con la verdad, como con la ley", ha expresado Vicente Vallés antes de añadir que "es muy probable que algunos de ellos -refiriéndose a esos dirigentes socialistas- tengan que comparecer ante el Tribunal Supremo para dar explicaciones exculpatorias, después de que hoy se hayan aclarado muchas dudas".

La situación en la que se encuentra el caso

El pasado mes de febrero, el diario 'El Confidencial' publicó las primeras informaciones sobre las actividades privadas de Begoña Gómez. En marzo se publicaron los primeros datos sobre los problemas del novio de Ayuso con Hacienda, momento en el que Moncloa entró en una guerra total contra la presidencia de la Comunidad de Madrid, que tuvo su momento culminante el pasado 14 de marzo, cuando se publicó un documento.

"El documento estaba en Moncloa, donde no correspondía que estuviera"

Ese documento era una carta entre el abogado del novio de Ayuso y la Fiscalía, en la que aparecían datos privados. Dicha no debería haber salido de la Fiscalía, pero, en algún momento, llegó al teléfono móvil de Pilar Sánchez Acera, la jefa de gabinete de quien a su vez era el director de gabinete del presidente del Gobierno. "Es decir, el documento estaba en Moncloa, donde no correspondía que estuviera", puntualiza Vallés. Pilar Sánchez Acera decidió entonces enviar ese documento al ya exlíder del PSOE de Madrid, Juan Lobato, que la mañana del 14 de marzo estuvo en el pleno de la Asamblea de Madrid.

"Insistimos en que todo esto ocurre cuando Moncloa cree que los datos sobre las deudas de Alberto González Amador con Hacienda son una herramienta muy útil para destruir la imagen de su novia, que es la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso", expresa el presentador de Antena 3 Noticias.

El intercambio de mensajes

Pilar Sánchez Acera, alto cargo de Moncloa, envió a Juan Lobato la captura de la carta a las 8 y 29 minutos de la mañana del jueves 14 de marzo. Seis minutos después, a las 8:35 horas, le dijo que el documento "se puede sacar", en referencia al cara a cara que Lobato iba a mantener con Ayuso un par de horas después en la Asamblea de Madrid. Lobato preguntó hasta en dos ocasiones si esa carta se había publicado ya en algún sitio. Y, unos minutos después, a las 8:41 horas, Lobato insistió: "La carta, ¿cómo la tenemos?".

"La duda es pertinente, porque Lobato sabe que podría cometer un delito de revelación de secretos si él muestra esa carta sin que nadie la haya publicado previamente", explica Vallés. "Pilar Sánchez Acera da una contestación esquiva y ambigua. Dice que tienen la carta "Porque llega, la tienen los medios". Pero esa respuesta no tranquiliza a Lobato, que advierte por escrito: "La necesito, diciendo de dónde la saco. Porque si no, parece que me la ha dado la Fiscalía". Y, si eso fuera así, se trataría de un delito de la Fiscalía y del propio Lobato", narra el director de Antena 3 Noticias.

El intercambio de mensajes se interrumpió en este punto durante un largo rato. Eran las 8:44 horas de la mañana. Veinte minutos después, a las nueve y seis minutos, el diario 'El Plural' publicó la carta, y a las 9:29 hras, Pilar Sánchez Acera envió a Lobato el enlace con esa publicación, con un mensaje claro: "Ya está".

Media hora después, a la diez de la mañana, Juan Lobato asistió al pleno de la Asamblea de Madrid y, en su cara a cara con Ayuso, mostró el correo publicado por 'El Plural', no el que le habían enviado a él desde Moncloa.

