Vicente Guilarte: "La reinterpretación que se hace de mis ideas es absurda y absolutamente falsa"

El presidente interino del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guilarte, ha asegurado en 'Mas de Uno' de Onda Cero que "opinar es una actividad de riesgo" y que ayer tuvo que salir a hablar públicamente al no entender las interpretaciones que se han hecho de su propuesta para renovar el CGPJ. "No estoy de acuerdo con que utilicen esto para fines propios".

Guilarte ha afirmado que ayer tuvo "un pequeño conflicto" con sus compañeros del Consejo General del Poder Judicial porque entendieron que estaba criticando la forma en la que se les eligió a ellos pero el presidente interino del CGPJ ha aclarado que lo que critica es el sistema de elección, nunca a sus compañeros.

No dimite

Es más, Guilarte ha confesado que ayer llegó a proponerles su dimisión porque no tiene -dice- "ningún apego al cargo" y que la rechazaron, por lo que ha tomado la decisión de seguir adelante aunque "cada vez con más desilusión". Considera que no es el momento de irse porque "generaría un conflicto institucional" que pretende evitar.

"Es evidente que se ha abierto una nueva puerta a una cierta esperanza. Voy a espera, a ver qué pasa", descartando así la posibilidad de dejar su cargo a mediados de julio. "Mientras crea que puedo apartar algo, lo voy a intentar", concluye.

Su propuesta a las dos Cámaras y a los negociadores

Sobre la propuesta que envió al Congreso y al Senado, reconoce que no le han respondido. Tampoco le han respondido los negociadores (Félix Bolaños y Esteban González Pons), a los que también se la hizo llegar e ironiza asegurando que a Moncloa no se la envió porque "no tengo la dirección". En todo caso, no ha recibido acuse de recibo y matiza "ni gracias pero lo entiendo, no soy nadie para ellos".

Guilarte ha negado rotundamente que el gobierno pueda utilizar "trucos" para evitar que el CGPJ lleve a cabo la renovación del mismo. Él contempla que los nombramientos del Tribunal Supremo los designe una "comisión cualificada compuesta por vocales y magistrados" del propio tribunal. En todo caso, advierte de que el Congreso de los Diputados debe quedar fuera y que no puede participar de ninguna manera en configuración de esta comisión.

"Ultimátum de Sánchez al PP"

No sabe por qué el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lanzado ahora el ultimátum al Partido Popular para renovar el CGPJ aunque piensa que "parece razonable que esté inquieto". En todo caso, Vicente Guilarte no cree que la situación se vaya a solucionar en los próximos quince días ya que entiende que "hay desconfianza absoluta entre unos y otros y solo están a conseguir rédito política".

