Urkullu: "Aprovecharemos las oportunidades que se presenten para lograr el fin de ETA"

Iñigo Urkullu, lehendakari del País Vasco, ha mostrado su deseo de que el desarme de ETA se pueda comenzar a constatar. Urkullu, que ha hecho estas declaraciones en el pleno del Parlamento vasco, ha dejado caer su intención de llegara reunirse con la banda terrorista una vez que esta anuncie su desarme de "forma inequívoca".

El lehendakari no quiere dejar pasar la opción de terminar con ETA: "Aprovecharemos todas las oportunidades que se presenten para lograr un final ordenado de ETA. Se ha producido el cese definitivo de la actividad armada, se ha iniciado otro momento que llevará al desarme completo de ETA. Este paso va a conducir a la disolución definitiva de ETA y la sociedad vasca espera que esta disolución lleve aparejado el reconocimiento del daño injusto causado. La realidad ha cambiado, no hay vuelta atrás y le pido que lo asuma".

También le ha recordado a Maneiro que la presidenta de su partido, Rosa Díez, fue consejera del Gobierno Vasco que firmó el Pacto de Ajuria Enea, en el que se apoyó establecer "procesos de diálogo" entre los "poderes competentes del Estado" y quienes decidiesen abandonar la violencia si existía una clara voluntad de poner fin a la misma por parte de ETA: "No es fácil entender que se apoye el diálogo cuando ETA atentaba y lo rechace ahora".

El lehendakari ha explicado que su gobierno ha asumido una "responsabilidad con carácter integral" en la construcción de la paz y la convivencia en el País Vasco y que ése es su objetivo. Maneiro, sin embargo, ha calificado de "grave error" que se esté dispuesto a entablar un diálogo con ETA, algo que en su opinión se ha demostrado siempre como una "gravísima equivocación".

Además, ha pedido a Urkullu y a los "figurantes llamados verificadores" -en referencia a la Comisión Internacional de Verificación- que "no enreden". "No hay nada que dialogar con ETA ni ahora ni en ninguna circunstancia. No hay puentes que tender", ha concluido Maneiro.