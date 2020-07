Urdangarin espera evitar el embargo aunque aún no ha pagado la fianza

El abogado de Iñaki Urdangarin, Mario Pascual Vives, afirma que espera evitar el embargo aunque todavía no se haya pagado nada de la fianza: "A mí no me consta, creo que no".



Pascual Vives asegura que no sabe si el juez ha empezado los trámites para el embargo y, respecto al pago de la hipoteca de la casa de Pedralbes, espera que "se pueda ir pagando". El abogado ha dicho que no ha contactado con el letrado del exsocio de Urdangarin, Manuel González Peeters, y ha explicado que en estos momentos los Duques de Palma se encuentran "bien".



Pascual Vives ha declarado que "queda mucho por jugar" en la batalla legal que envuelve las tramas del Instituto Nóos, y se ha negado a contestar si el exsocio de Urdangarin, Diego Torres, podría haber ganado, de alguna manera, este primer tramo del proceso al aceptar el titular del Juzgado de Instrucción 3 de Palma, José Castro, los correos electrónicos que ha recibido de él.

Al ser preguntado por lo que opina de los nuevos emails que Torres ha anunciado que ha facilitado al juez y que supuestamente reafirman que el Duque estaba tras la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social (FDCIS), considerada sucesora del Instituto Nóos, ha expuesto: "Aún no los conozco; primero tengo que conocerlos". Sobre si estos correos electrónicos también pueden implicar al secretario de las Infantas, Carlos García Revenga, Pascual Vives ha reiterado: "Primero, conocerlos; si no, no puedo decir".