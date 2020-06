Unidas Podemos apoya que se investigue en el Congreso la 'guerra sucia' contra ETA durante el Gobierno de Felipe González

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha anunciado que su grupo va a votar finalmente a favor de la propuesta de Bildu, PNV y otros partidos nacionalistas e independentistas para crear en el Congreso una comisión de investigación sobre los GAL y el papel del expresidente del Gobierno el socialista Felipe González, después de que él mismo diera a entender que no apoyarían la iniciativa porque "todo el mundo sabe lo que pasó".

Esta decisión dará lugar a una situación como mínimo incómoda dentro del Gobierno de coalición: uno de los partidos que lo forman votará a favor de que se investigue con la llamada 'guerra sucia' contra ETA durante gobiernos formados por el otro partido del actual ejecutivo, el PSOE. Y que tiene como referente fundamental al presidente del Gobierno de entonces y líder histórico socialista, Felipe González. Y se produce pocos días después de que el expresidente criticara el funcionamiento de la coalición formada por Pedro Sánchez.

Aunque no hay nada nuevo y es electoralista

Echenique ha querido dejar claro que consideran que esta iniciativa de los nacionalistas, a una semana que de empiece la campaña para los comicios vascos, responde a un interés electoralista. También ha reafirmado que siguen pensando que la información desvelada tras la desclasificación de documentos de la agencia de inteligencia estadounidense (CIA) que ha motivado esta petición "no aporta absolutamente nada nuevo que no se supiera ya". El dirigente de Podemos ha realizado este anuncio después de que sus palabras generaran malestar en algunos sectores de Unidas Podemos, como sus socios de En Comú, o la delegación de Podemos en el País Vasco, que emitió un comunicado defendiendo la necesidad de "esclarecer de una vez por todas la responsabilidad del que fuera presidente del Gobierno, Felipe González, en el GAL". Además, la que fuera candidata a lehendakari por Podemos en las elecciones vascas en 2016, Pili Zabala -la hermana de Joxi Zabala, presunto miembro de ETA asesinado por la organización terrorista-, ha llamado al vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030 del Gobierno y líder del partido morado, Pablo Iglesias, para reprocharle que Unidas Podemos no defienda la comisión de investigación contra los GAL. En una serie de mensajes en Twitter, Echenique anuncia que "después de estudiar" la comisión de Investigación propuesta por Bildu y apoyada por otras formaciones como el PNV, en Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia han decidido votar a favor.