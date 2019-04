Un grupo de estudiantes intenta boicotear un acto del padre de Leopoldo López en la Universidad de Salamanca

El padre del líder opositor venezolano Leopoldo López, Leopoldo Ernesto López Gil, ha alertado del riesgo que supone la posibilidad de que el "populismo" llegue al poder, por ser este "el peor de los administradores".

En un encuentro con los medios en Salamanca, antes de impartir una conferencia en la Facultad de Derecho de la USAL organizada por la asociación estudiantil Aeus tras la visita promovida por la invitación del PP de la provincia, Leopoldo Ernesto López Gil ha incidido en que Venezuela "tenía todas las oportunidades del mundo" pero que "cayó en un abismo".

Esta situación política de su país ha llevado a la población a estar "sin alimentos, sin medicinas y en un proceso de inflación como nunca se había visto", además de "un nivel de inseguridad" con 30.000 muertos "en manos del crimen", ha añadido. Ante esta situación de su país, ha animado a que España "se mire en el espejo" para ver su realidad, ante la posibilidad de la llegada del "populismo", y, sobre esa posible situación, ha puesto el ejemplo de lo vivido en Venezuela.

A este respecto, ha dicho que en su país se decía que "Venezuela no era Cuba" y que ahora se encuentra en manos del régimen de Maduro, y de España "se dice que no es Venezuela" pero "se puede ser igualmente desgraciado cuando se cae en manos de malos administradores, y el populismo es el peor de los administradores". Por otra parte, en cuanto al documento presentado por el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, el padre del fundador de Voluntad Popular ha dicho que ese texto es "admirable" pues "en 130 páginas logró describir todos los males de Venezuela e incluir la ruta democrática para salir de esos males", de ahí que haya lamentado que "no se haya hecho justicia" con ese trabajo de Almagro.

Respecto a la visita del expresidente del Gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero, ha valorado la visita a su hijo y ha dicho que es "un privilegio" que Leopoldo López haya podido hablar después de que el Gobierno venezolano le impidiese recibir a otros exmandatarios como Felipe González o el líder de Ciudadanos, Alberto Rivera, además de expresidentes de países como Colombia, México, Chile, Bolivia, Uruguay o Brasil.