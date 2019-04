La foto se tomó durante la cena de Carles Puigdemont, cuatro ex-consejeros y un diputado separatista flamenco. En la imagen se puede apreciar que el ex-President utiliza dos teléfonos, un smartphone y un móvil.

Manuel Huerta, experto en ciberseguridad no es explica que "a la hora de rastrear los datos, realmente estos teléfonos no proyectan datos, son únicamente dispositivos que emiten y reciben llamadas, no dejan ningún otro tipo de rastro excepto a las antenas a los que están conectadas".