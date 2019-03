Un empresario catalán sobre la imagen de policías y manifestantes el 1-O: "Este paro no se hubiera dado si no hubiera ocurrido lo del domingo"

Tirso Gracia, empresario catalán, ha pedido tanto a los políticos nacionales como de Cataluña y a los periodistas que bajen el tono en la discusión sobre Cataluña. Durante una entrevista en Espejo Público, el empresario también ha criticado las imágenes que se vieron el pasado domingo porque provocaron "una ruptura mayor entre las fuerzas de seguridad del Estado y la gente", aunque también ha responsabilizado a los Mossos.

"Este paro no se hubiera dado si no hubiera ocurrido lo del domingo", diagnostica. En cualquier caso, ha especificado que los trabajadores que decidan no ir hoy a trabajar deben tener esa proporción del sueldo descontada, aunque no se pueden aplicar elementos sancionadores contra ellos porque están amparados por el derecho de huelga.