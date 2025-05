Ábalos niega que mediara con el Gobierno canario para comprar mascarillas durante la pandemia de coronavirus

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, niega en la comisión del Parlamento de Canarias haber intermediado con personal del Gobierno canario para comprar material sanitario durante la pandemia de coronavirus.

La comparecencia de Ábalos fue aplazada por motivos de salud y se ha producido hoy en medio de una gran expectación por el intercambio de mensajes con el presidente Pedro Sánchez, pero solo ha respondido a preguntas sobre la compra de mascarillas durante la pandemia.

Ha negado que mediara con nadie del Gobierno de Canarias, "ni a nivel político ni administrativo", para que se contratara a una empresa específica el suministro de material sanitario durante el covid-19. "No tengo nada que ver", ha manifestado ante la comisión que investiga la compra de material sanitario durante la pandemia.

Insiste que "en ningún momento" mantuvo conversaciones de ese tipo y que no se va a encontrar "ninguna constancia" de un papel de intermediación entre la empresa y el gobierno regional. "No estaba para ocuparme de contrataciones de otras administraciones, no estaba para contratitos (...) Nunca hablé ni antes ni durante ni después con ningún miembro del Gobierno canario", añade Ábalos.

También reconoce que durante la pandemia eran conscientes de que el riesgo de estafa era alto y que una de sus preocupaciones era que no se "malversara" con el "dinero público".

El exministro, que está investigado por el Supremo, ha respondido a las preguntas en relación al 'caso mascarillas'. Apunta a que desconoce "cómo y a través de quién" llegó Soluciones de Gestión (empresa implicada en el 'caso Koldo') a las islas, una sociedad que facturó hasta 12 millones de euros. Y ha explicado que la empresa acreditó su solvencia en la compra de mascarillas en plena pandemia, algo que no podían certificar los proveedores habituales y que se enteró a posteriori de las deficiencias con alguna partida en Canarias. Así, resalta que su ministerio tenía un protocolo por el que los proveedores solo podían retirar el dinero de una cuenta "bloqueada" una vez el material era entregado correctamente.

Ábalos: "Las cosas no se pueden esconder"

El exministro Ábalos reconoce que se preocupó "mucho" por las Islas Canarias porque había "mucho pánico" debido a que habían tenido el primer caso de coronavirus y el turismo estaba paralizado. "Trabajé mucho por Canarias".

Se investiga también el presunto cobro de comisiones en la compra-venta del material sanitario, pero defiende que no hay "rastro de nada" porque las cosas "no se pueden esconder" y critica las acusaciones que ha vertido sobre él el diputado del PP, Fernando Enseñat, al señalar que era el director de una presunta trama para vender material sanitario que implicaba a su ministerio, empresas públicas y los gobiernos de Baleares y Canarias. "No tiene evidencias".

Ha indicado que "no hay rastro de nada" de que cobrara comisiones --"las cosas no se pueden esconder"-- y ha afeado al diputado del PP, Fernando Enseñat, de "acusaciones" sobre su presunta dirección de una trama para vender material sanitario que implicaba a su ministerio, empresas públicas y los gobiernos autonómicos de Baleares y Canarias. "No tiene evidencias", le ha espetado.

Añade que no sabe "nada" de los mensajes de 'whatsapp' que vinculan a Koldo con Víctor de Aldama y el expresidente Ángel Víctor Torres.

