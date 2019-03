Turull afirma que Puigdemont tiene la "voluntad" de ir al Senado pero el Govern pone en duda que el PP lo quiera

El conseller de la Presidencia, Jordi Turull, ha asegurado que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, tiene la "voluntad" de acudir al Senado para explicar su rechazo a la aplicación del artículo 155 de la Constitución, pero ha puesto en duda que el PP lo quiera.

Tras la reunión del Govern, Turull ha explicado que, hasta que no se sepa "definitivamente el horario que se propone" para que Puigdemont comparezca en el Senado y "cómo se puede compatibilizar con el pleno del Parlament" previsto para el jueves, el presidente catalán no podrá confirmar su asistencia.

Turull ha señalado que "al principio" se les comunicó que la comparecencia de Puigdemont en el Senado podría ser el miércoles o "como muy tarde" el jueves al mediodía, pero "esto ha dado un vuelco".

Puigdemont tiene de plazo para presentar alegaciones en el Senado hasta el jueves a las 10 de la mañana, aunque para acudir a defenderlas personalmente tendrá que esperar a la comisión que se celebra esa misma tarde o al pleno del viernes.

Así ha quedado establecido en la sesión de constitución de la comisión de 27 senadores encargados de tramitar las medidas acordadas por el Gobierno al amparo del artículo 155 de la Constitución, que encabeza el presidente del Senado, Pío García Escudero.

Paralelamente, el portavoz del Govern no ha aclarado si el Ejecutivo contempla convocar elecciones en los próximos días para evitar la aplicación del artículo 155 de la Constitución. "Las deliberaciones del Govern son secretas. No contestaré para no entrar en especulaciones", ha dicho Turull, y ha defendido que ahora el protagonismo principal para responder al 155 lo tiene el Parlament, no el Govern.

De hecho, no ha respondido a las preguntas sobre si en el pleno monográfico del Parlament que se celebrará el jueves se abordará algún tipo de declaración de independencia porque, ha insistido, "la respuesta política la darán los grupos".