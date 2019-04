El turno de alusiones vuelve a enfrentar a Patxi López con varios diputados

El presidente del Congreso, Patxi López, ha tenido que emplearse esta tarde a fondo, minutos antes de que comenzara la segunda votación para la investidura de Pedro Sánchez, ante la pretensión de varios diputados de reclamar el turno de palabra apelando al derecho de alusión.

López se ha quejado del "filibusterismo" parlamentario al que algunos pretende recurrir

López ha tenido que enfrentarse con el portavoz de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta; el del grupo popular, Rafael Hernando, y con el de ERC, Joan Tardá, en una trifulca a varias bandas en la que los nueve diputados independentistas catalanes incluso han amagado con abandonar el pleno.

Si ya en el primer pleno López tuvo un rifirrafe a cuenta de las alusiones, en esta ocasión la trifulca se ha extendido hasta el punto de que el presidente del Congreso se ha quejado del "filibusterismo" parlamentario al que algunos pretende recurrir para volver a intervenir cuando no están en el uso de la palabra.

Ha empezado la bronca cuando Girauta ha pedido intervenir acogiéndose al artículo 71.3 del reglamento con el argumento de que el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, había faltado al decoro y a la dignidad de su partido diciendo que nunca habían condenado el franquismo. Tras un tira y afloja entre Girauta y López a cuenta de esta petición, el presidente del Congreso finalmente ha dejado "30 segundos" al portavoz de Ciudadanos para expresar su queja.

Rafael Hernando también ha pedido la palabra para regañar al presidente del Congreso

En ese momento, el portavoz del PP, Rafael Hernando, también ha pedido la palabra para regañar al presidente del Congreso, al que ha recordado que en este debate no hay turno para réplica tras las intervenciones de los grupos. Incluso le ha recordado que lleva muy poco tiempo en el Congreso y que en todo este tiempo se había mostrado "como un verdadero arbitrario". Y se ha ofrecido a explicarle el procedimiento.

"Si me deja usted y no me interrumpe", le ha dicho, lo que ha motivado el enfado del presidente. López le ha señalado que conocía perfectamente el parlamentarismo y ha pedido respeto para la Presidencia, después de asegurar que el reglamento recoge la posibilidad de conceder un turno por alusiones si se ha producido alguna falsedad o un juicio de valor. "No intente interpretar el reglamento, no intente retorcerlo", ha espetado López a Hernando, a quien ha retirado el uso de la palabra pese a que el portavoz del PP ha estado varios minutos gesticulando y protestando.

Hernando quería que se eliminara del diario de sesiones unas palabras del portavoz del PSOE, Antonio Hernando, sobre el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, pero López ha determinado que no había lugar al turno de alusiones. "Ya sé que hay mucha gente acostumbrada a usar esta especie de filibusterismo parlamentario para tener la palabra cuando no le corresponde", le ha reprendido el presidente del Congreso, ante lo que Hernando ha alegado que Löpez había hecho "un uso abusivo del reglamento".

Joan Tardá también pidió la palabra para intentar responder a Girauta

Justo cuando parecía que se aplacaba la tensión ha pedido la palabra el portavoz de ERC, Joan Tardá, para intentar responder a Girauta, y también se ha sumado a él Gabriel Rufián. "No tienen la palabra y menos de dos en dos", ha zanjado López, que ha tenido que llamar al orden a Tardá en una ocasión.

Los nueve diputados de ERC han amagado con irse mientras Tardá, a voz en grito pero con el micrófono desactivado, protestaba por no poder replicar al portavoz de Ciudadanos. Algo que ha aprovechado para hacer cuando ha sido nombrado durante la votación. Antes de decir que no apoyaba a Pedro Sánchez, se ha podido escuchar a Tardá diciendo: "Girauta miente".