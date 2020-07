Trías: "He cumplido con mi deber"

El exdiputado del PP Jorge Trías Sagnier, quien ha reconocido públicamente la existencia de sobresueldos en el Partido Popular, ha manifestado este miércoles que ha "cumplido" con su "deber", tras acudir a la Fiscalía Anticorrupción para ser interrogado en relación con una supuesta contabilidad 'B' del partido.



Trías Sagnier, que ha llegado a las 9.25 horas y ha entrado solo, sin que le acompañase ningún abogado, por la puerta principal de la Fiscalía, ha permanecido en el interior durante hora y media. Luego ha salido por la puerta trasera para evitar a los numerosos periodistas que le estaban esperando y ha dicho: "He cumplido con mi deber".



El extesorero del PP Luis Bárcenas, que también debe declarar en el marco de este caso, llegará previsiblemente a las 12.00 horas. Las diligencias informativas incoadas para aclarar este asunto, encargadas al fiscal Antonio Romeral, se abrieron el pasado 24 de enero y cuentan ya con un calendario de comparecencias para los próximos días.



No fue hasta el viernes pasado cuando se conoció la existencia de estas diligencias de investigación abiertas una semana antes, coincidiendo con el informe oficial que hubo de entregar al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que había pedido que el Ministerio Público se posicionara sobre una posible citación de Bárcenas.



La tramitación de las diligencias de investigación puede demorarse unos seis meses, tras los cuales el fiscal encargado del asunto puede optar por archivar la causa, al no encontrar indicios de delito, o bien judicializarla. De optarse por esta segunda opción, la instrucción del asunto sería cosa del juez Ruz.



Así lo adelanto la propia Fiscalía el pasado viernes en el informe que presentó ante el Juzgado Central de Instrucción número 5. En él se rechazaba por el momento que el juez Ruz sea el encargado de instruir instruir el presunto cobro de sobresueldos por parte de dirigentes del PP.



Se explicaba que Anticorrupción está realizando ya averiguaciones sobre estos hechos, que serán judicializadas si aprecia un vínculo con el 'caso Gürtel' y los 22 millones de euros encontrados a Bárcenas en una cuenta bancaria en Suiza.



En este documento, firmado por las fiscales del 'caso Gürtel', Miriam Segura y Concha Sabadell, se apuntaba que las cuentas del PP serán investigadas de "forma inmediata" si "surgiera conexión con los hechos objeto de esta causa", de forma que se procedería a su "remisión" al Juzgado Central de Instrucción número 5.