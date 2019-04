Torres-Dulce ve "exagerado" decir que hay fiscales"rebeldes o amotinados" en Cataluña

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha subrayado que es una "exageración" afirmar que en Cataluña hay fiscales rebeldes o amotinados, aunque sí ha admitido "discrepancias" fruto del "debate jurídico", aunque éstas quedaron solventadas con el informe de la cúpula fiscal.

En declaraciones a los medios con motivo de la entrega de premio XII "Montero Ríos" y "Iurigasma" que se ha celebrado en el Senado, el fiscal general ha precisado que la querella por el 9-N todavía no ha sido presentada ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), aunque no ha desvelado cuándo se hará.

"Me parece no ya una exageración sino una absoluta falta de veracidad decir que decir que hay fiscales rebeldes o amotinados" en Cataluña, ha asegurado en alusión a la posición de los fiscales de esta región que no apreciaban suficiente base jurídica para interponer la querella. Los fiscales de esta comunidad autónoma, ha dicho, "han tomado una decisión jurídica" y él ha discrepado "de igual forma que la junta de fiscales de sala ha decidido que era procedente" la orden dada por él al fiscal superior de Cataluña la semana pasada.

Preguntado por los términos de la querella, Torres-Dulce ha dicho que no hará comentario sobre el contenido o extensión de la misma "hasta que no se haga efectiva ante el TSJC". Tampoco ha comentado las opiniones de los partidos políticos en relación a la querella, limitándose a mostrar su respeto ante las opiniones y críticas de los políticos.

Con todo, ha querido dejar claro que lo único que le ha preocupado en todo este proceso es que se cumplieran los principios que ordenan la actividad de la Fiscalía "escrupulosamente". En este orden, ha citado, "oír siempre primero a los fiscales, sujetarse a la legalidad, comportarse con imparcialidad y que funcionen los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica".

Pero también ha reconocido que le preocupaba que "hubiera decisiones contradictorias" en el seno de las fiscalías de Cataluña, aunque "esto se ha solventado con el informe de la Junta de Fiscales de Sala", que ayer avaló casi por unanimidad la presentación de una querella por la consulta soberanista del 9-N contra el presidente de Cataluña, Artur Mas, y dos consejeras.

Todo ello, ha señalado Torres-Dulce, demuestra que los mecanismos del Estatuto del Ministerio Fiscal "han funcionado con absoluta normalidad", lo que "refuerza la idea de que la Fiscalía no funciona a golpe de orden". "Ha habido un debate previo, un debate posterior jurídico y al final un principios de dependencia jerárquica con los fiscales jefe y el fiscal general del Estado, son los que toman finalmente las decisiones siempre ajustadas y razonadas a derecho", ha concluido.