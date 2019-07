El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha aclarado el alcance del mensaje que lanzó durante el debate de investidura al advertir al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, con un "lo volveremos a hacer": "Si se nos niega el derecho a la autodeterminación, nos autodeterminaremos", ha dicho.

Tras escuchar a Pedro Sánchez en el debate de investidura, Torra publicó un tuit en el que hizo suya una de las frases más utilizadas en las últimas semanas por el independentismo tras la finalización del juicio del 'procés', para remarcar el compromiso de continuar por la senda soberanista pese a los escollos que pueda haber. Tras el revuelo suscitado por su advertencia, que generó todo tipo de conjeturas sobre su significado práctico, Torra ha aprovechado su turno de réplica en el debate monográfico sobre "la Cataluña real" impulsado por Ciudadanos en el Parlament para referirse a ello. Al hablar de la unidad soberanista que reclama para el momento en que haya una sentencia sobre el 'procés', ha indicado que ese será un "punto de inflexión" para que el independentismo ejerza "los derechos políticos y civiles que nos han negado" y ha aclarado que esto es lo que significa la frase "lo volveremos a hacer": "Si se niega el derecho a protesta, protestaremos, si se niega el derecho a la autodeterminación, nos autodeterminaremos", ha remarcado.

TORRA PIDE A TODOS QUE DEFIENDAN LA AUTODETERMINACIÓN

Torra ha pedido a todos los grupos que defienden la autodeterminación en el Parlament, "defender la autodeterminación en cada una de las sedes parlamentarias". En su turno de réplica ha pedido "a todos los que defienden el derecho a la autodeterminación que lo defendamos en todos lados. Que la defendamos en cada una de las sedes parlamentarias". Ha reprochado a la portavoz de Cs Lorena Roldán sus críticas y ha ironizado sobre que le gustaría "volver a ver en la vía catalana del lado de los que defienden los derechos" de los catalanes. Al líder de PSC-Units en el Parlament, Miquel Iceta, le ha replicado que el Estatut no se lo saltaron ellos al aprobar leyes como las de desconexión con una mayoría absoluta en lugar de una de dos tercios del Parlament, sino que "se lo petó el Tribunal Constitucional". Ha afeado a la presidenta de los comunes en el hemiciclo, Jéssica Albiach, que les reprochen separar "el eje social del nacional" y ha asegurado que él no sería independentista sino pensara que está luchando por los dos ejes. Al diputado de la CUP Carles Riera le ha dicho que la respuesta a las sentencias del Tribunal Supremo contra los impulsores del 1-O "no puede ser solo de manifestación en la calle sino política y será una repuesta democrática y basada en el derecho de autodeterminación". Al diputado del PP Alejandro Fernández le ha advertido de que él no debería tacharle de populista: "Y menos después de que ustedes pacten en medio país con Vox, que es fascismo populista", ha zanjado, y ha agradecido al presidente de ERC en la Cámara, Sergi Sabrià, el respaldo de su grupo en el Gover