Toni Roldán ha convocado a los medios para dar más detalles sobre su salida del partido de Albert Rivera. "No me voy porque yo haya cambiado, sino porque Ciudadanos ha cambiado", subrayaba.

Roldán asegura que este no es el contrato que firmó y asegura que "la política no es un supermercado, aquí no se venden productos que se puedan alterar de la noche a la mañana, se venden ideas, se vende un proyecto para España y yo sigo creyendo en el mismo proyecto en el que creí hace cuatro años".