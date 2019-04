Toni Cantó: "El PP era una máquina para concurrir dopado a las elecciones que se alimentaba del dinero de las empresas"

El diputado de Ciudadanos por Valencia Toni Cantó ha participado en la Comisión de Investigación sobre la supuesta financiación irregular del Partido Popular en la que participó este martes Álvaro Pérez, 'El Bigotes'.

Cantó explica que Pérez acudió con fuerza y que "nombró incluso a algunas personalidades y altos cargos del PP que todavía no habían sido nombrados", lo que ayuda a seguir "despejando incógnitas" y a seguir "indagando sobre cómo funcionaba aquello".

El diputado de Ciudadanos indica en una entrevista en Espejo Público que 'El Bigotes' relató que él era un intermediario entre su empresa y "un Partido Popular que concurría a las elecciones dopado y con mucha ventaja sobre todos nosotros".

"El PP era una máquina para concurrir dopado a las elecciones que se alimentaba del dinero de las empresas a las que luego licitaba", explica Cantó, que asegura que por ello "pagábamos siempre los mismos y así se perpetuaban en el poder".

Toni Cantó indica matiza las declaraciones de 'El Bigotes' y asegura que "los empresarios pagaban alegremente porque a ellos no les costaba un duro porque lo que ellos pagaban luego lo ponían de sobrecoste" y por lo tanto "al final los que hemos pagado el dopaje del PP hemos sido los españoles".

Preguntado sobre la declaración de Álvaro Pérez, que aseguraba que no había visto la caja B del Partido Popular, Cantó indica que 'El Bigotes' aseguró que era solo un intermediario y que por lo tanto no estaba al día de cómo se organizaban los populares. Sin embargo matiza que a los empresarios les decían que facturaran a las empresas directamente "para camuflar esos gastos excesivos que hacía el Partido Popular durante las campañas".

Respecto a su preparación para poder obtener información en la Comisión de Investigación, Cantó explica que con alguien como Luis Bárcenas había que entrar "retador" para conseguir que diera información, pero que con alguien "como 'El Bigotes', lo que había que hacer es que se sintiera cómodo".

Cantó ha bromeado además sobre lo que se vivió en aquella Comisión. "El espectáculo que realmente no pudimos ver es el que se desató a mi derecha, que era donde se veía al abogado de 'El Bigotes' al que casi le da un ataque porque no paraba de hacerle gestos para que no entrara en ciertos temas".

Preguntado sobre si gracias a esta Comisión de Investigación se está destapando la corrupción del Partido Popular, Cantó indica que "no hay nadie que tire del todo de la manta, pero con ese trocito de manta que van creando cada uno nos vamos haciendo una imagen y poco a poco podemos tener un concepto más claro de lo que ocurría".