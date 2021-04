Toni Cantó, tras la sentencia que le saca de la lista del PP en las elecciones de Madrid: "Tengo esperanzas"

La Justicia ha sentenciado este domingo que Toni Cantó no podrá estar incluido en las listas del PP a las elecciones en Madrid debido a que no cumple con los requisitos de plazos en el empadronamiento marcados por la ley para ser considerado elegible. Desde el PP ya han anunciado que recurrirán esta decisión al Tribunal Constitucional y Toni Cantó ha respondido en directo a las preguntas de Matías Prats sobre su candidatura a la Asamblea de Madrid en Antena 3 Noticias Fin de Semana:

¿Cómo se encuentra después de este revés de la Justicia?

Bien, tranquilo, confiado. Como siempre, respetuoso con lo que diga la Justicia, ya veremos qué dice el Constitucional. Yo ya dije que estar o no en las listas para mí era algo secundario. El señor Sánchez y el señor Iglesias podrán intentar impedir que los madrileños voten sin éxito y podrán impedir que yo esté en una lista, ya veremos si con éxito o sin éxito, pero desde luego no me van a impedir que yo dé un mitin.

Por ello, a partir de mañana estaré dando mítines y ayudando a la que yo creo que es una brillante gestora, la primera mujer que trajo material sanitario a España, la que repartió test y mascarillas, la que creó el primer hospital de campaña y el primer hospital del pandemias, la que duplicó las camas de hospitales, la que triplicó las camas de UCI.

Los madrileños van a elegir entre Isabel Díaz Ayuso o un señor que nos hizo tristemente liderar las peores listas del mundo, las listas de los muertos, las listas de los contagiados, un gestor mentiroso y malo como es el señor Sánchez, que nos mintió con su tesis doctoral, con el grupo de expertos y antes de verano diciendo que ya estábamos saliendo de la pandemia. Creo que los madrileños tienen muy clara su elección y por eso el PSOE está muy nervioso y está haciendo este tipo de cosas.

¿Qué le ha dicho Ayuso?

Me ha animado y me ha comunicado que esté tranquilo. Ya sabe que mi disposición es total, que quiero seguir contándole a los madrileños durante estas tres semanas que tenemos por delante lo importante que es que Madrid siga siendo libre y, por lo tanto, próspera, que siga siendo el lugar donde menos impuestos se pagan. Como, además, es la comunidad más generosa con el resto de las comunidades autónomas, estos no solamente es importante para los madrileños, sino para el resto de los españoles. Viene primero la Comunidad de Madrid y después debe venir La Moncloa y, como valenciano, la Comunidad Valenciana.

¿Usted ahora mismo no pertenece a ningún partido?

Así es, es una de las cosas que agradezco mucho a la señora Ayuso y a al señor Pablo Casado, que me han permitido sumarme a su proyecto como una persona que no pertenece a ningún partido político.

¿Le ha llamado ya Pablo Casado?

Hoy no he hablado con él, pero le pude ver ayer en un acto.

¿Si Casado le dijera que se pasara al PP, lo haría?

Yo creo que él no está en eso, sino en sumar a gente al proyecto para intentar echar a Sánchez de La Moncloa y para asegurar que el centro-derecha siga gobernando la Comunidad de Madrid y que, por lo tanto, esta comunidad siga siendo libre. Yo estaré en todo lo que pueda aportar un granito de arena para eso.

Sabe que tampoco va a poder votar

Eso ya lo sabía y ahora hay que ver qué dice el Constitucional. Tengo mis esperanzas porque he pasado más de la mitad de mi vida en la Comunidad de Madrid, he pasado más tiempo en Madrid que en Valencia, así que creo que tengo posibilidades.