Díaz cree que el anuncio del desarme de ETA llega tarde, mientras Iglesias se fija ya en el futuro de los presos

Todos están de acuerdo en que el posible anuncio del desarme de la banda terrorista ETA es una buena noticia pero sobre todo hay que ser prudentes.

Desde la izquierda abertzale, su líder Otegi confirmaba el desarme de la banda: "Esperamos que esta vez sí sea el desarme integral y total". Y el gobierno vasco, que asegura estará vigilante, con esta exigencia, que el desarme sea "unilateral, concreto, definitivo y legal", según ha dicho en una declaración el lehendakari Urkullu.

Pero eso no basta para el resto de fuerzas. Para Ciudadanos "entregar las armas no vale solo. Entrego las armas y me disuelvo, desaparezco", dice Miguel Gutierrez.

Otros se fijan ya en el futuro de los presos etarras, como Pablo Iglesias: "Todos los presos tienen derecho a cumplir condena cerca del domicilio de sus familiares".

Para los socialistas la noticia llega tarde, según Susana Díaz: "Tenía que haber sido antes, pero hoy se confirma la derrota de ETA a manos de los demócratas". Y si se logra ese fin de ETA, el expresidente Zapatero, recuerda que no hay que olvidar a las víctimas: "Logrado el fin de la violencia, que sea una paz con memoria".

Esa paz exige más pasos de ETA, desde la Conferencia Episcopal, su presidente, monseñor Bláquez, se pregunta: "¿ Por que no se disuelven como organización terrorista?". Y todos insisten en que hay que tener cautela.