Todas las medidas sobre colegios, cirugías y teletrabajo en Madrid por el coronavirus

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado las medidas adoptadas para los próximos 15 días, a partir del miércoles 11 de marzo, con intención de contener el brote de coronavirus

Suspensión de las clases en colegios, institutos y universidades

La medida afecta a la actividad docente presencial "en todos niveles": guarderías, educación infantil, primaria, bachillerato, centros de formación profesional y universidades. Únicamente los centros de educación especial seguirán abiertos. Los colegios permanecerán cerrados.

Se posponen las cirugías programadas y pruebas diagnósticas no preferentes

Las actividades quirúrgicas programadas y las consultas externas o pruebas diagnósticas "no preferentes" podrán ser suspendidas o retrasadas durante 15 días, a partir del próximo miércoles.

Recomendación a los mayores de no salir a la calle

Se aconseja a las personas de avanzada edad no salir a la calle "salvo necesidad" y se aconseja a toda la población que no viajen a no ser que sea "estrictamente imprescindible".

Facilitar el teletrabajo

La Comunidad de Madrid recomienda a las empresas que faciliten el teletrabajo para la conciliación de las familias.