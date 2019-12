Tira y afloja entre Gobierno y Podemos por el programa económico

La ministra de Economía y Empresa en funciones, Nadia Calviño, ha remarcado que no ve "conflicto" con Unidas Podemos en materia económica, y ha recordado que los puntos del preacuerdo suscrito por el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, ya recogía aspectos como la disciplina presupuestaria, la reducción del déficit y la deuda y la necesidad de abordar las políticas sociales para reducir las desigualdades.

Sin embargo, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, se ha mostrado convencido de que la limitación de los precios de los alquileres será uno de los objetivos del Gobierno de coalición que aspira a conformar con el PSOE. A este respecto, Iglesias ha dejado claro que "la negociación programática está abierta"; negociación que en esta nueva fase ha pasado a estar bajo las riendas de la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, y el secretario de Acción de Gobierno del partido morado, Pablo Echenique. En declaraciones a los medios a su llegada a la Cumbre del Clima (COP25) que se celebra en Madrid, Iglesias ha afirmado que para Podemos es "absolutamente fundamental cumplir con los artículos de la Constitución que defienden los derechos sociales", y ha citado, en concreto, el número 47, "que habla del derecho a una vivienda digna y asequible". Así lo ha asegurado el líder del partido morado, al ser preguntado por las medidas a las que Podemos estaría dispuesto a renunciar para sellar su acuerdo de Gobierno de coalición con el PSOE. "Poner límite a los fondos buitre y a la escalada de los precios, que hace que no se cumpla un artículo de la Constitución, no solo ha de ser un objetivo nuestro, sino que creo que será un objetivo del próximo Gobierno", ha apostillado, dando a entender que no está dispuesto a renunciar a esta medida. En esta línea, Iglesias ha reafirmado posteriormente en declaraciones a los medios que "no hay ninguna voluntad de hacer una economía distinta al cumplimiento estricto de los artículos de la Constitución que protegen los derechos sociales", y ha insistido en que la negociación está abierta.