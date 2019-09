La coordinadora general de Podemos Andalucía y presidenta del grupo parlamentario de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha anunciado que donará los 8.640 euros que ha cobrado en concepto de dietas del Parlamento andaluz durante los meses que ha permanecido de permiso por maternidad a asociaciones de mujeres, una vez que la Cámara autonómica ha considerado que "no procede la devolución" de las mismas.

Así se recoge en la respuesta que los letrados del Parlamento han dado a la petición que trasladó Rodríguez al reincorporarse a su actividad parlamentaria, que pasaba por devolver dicha cantidad ya que lo considera "privilegios" de los diputados andaluces, más estando ausente en el cargo.

En el texto, que ha difundido por la líder de Podemos en sus redes sociales, los letrados afirman que "no procede la devolución de las dietas percibidas por Teresa Rodríguez durante su situación de baja por avanzado estado de gestación y posterior maternidad ya que no se trata de un pago indebido".

"Pago indebido es el que se realiza por error material, aritmético o de hecho en favor de persona en quien no concurra derecho alguno de cobro frente a la administración con respecto a dicho pago o en cuantía que excede de la consignada en el acto o documento que reconoció el derecho del acreedor, circunstancias en las que no se encuentra Rodríguez", sostienen para defender que las dietas le fueron abonadas de conformidad con lo previsto en las Normas Reguladoras de las Retribuciones e Indemnizaciones de los Diputados del Parlamento.

En concreto, aluden al artículo 8.1 del Reglamento de la Cámara, que dispone que los miembros de la Cámara tendrán derecho a las retribuciones fijas y periódicas, así como a las ayudas e indemnizaciones por gastos, necesarias para poder cumplir eficaz y dignamente sus funciones; así como a las Normas Reguladoras de las Retribuciones, donde se recogen las indemnizaciones que se devengan por el ejercicio de la actividad parlamentaria, las correspondientes a gastos de locomoción, que solo se devengan cuando se produce la asistencia a determinados actos parlamentarios, así como las indemnizaciones para cuando se encomienden a los diputados servicios por razón de su cargo.

Desde el Parlamento argumentan, además, que "ha de tenerse presente que la actividad parlamentaria no se limita a la asistencia a la sede del Parlamento sino que tiene un carácter mucho más amplio y, por lo tanto, las dietas en tal concepto no tienen como única finalidad atender a la estancia y manutención que precise dicha asistencia sino también a todos los demás aspectos que conforman esta actividad parlamentaria o ejercicio del cargo representativo".

De su lado, Teresa Rodríguez, en su cuenta de Twitter, ha explicado que dado que el Parlamento no le permite devolver dicha cuantía, la donará a asociaciones de mujeres, mientras ha criticado que "las instituciones todavía no entienden que no se puede jugar así con el dinero de los andaluces".

La líder andaluza de Podemos se incorporó a sus labores como parlamentaria la pasada semana después de haber permanecido de permiso por maternidad tras dar a luz a su primera hija, Aurora.

Teresa Rodríguez estaba de baja con motivo de su embarazo desde principio de año, siendo su última intervención en público en el debate de investidura del presidente de la Junta, Juanma Moreno.

Precisamente en dicho Pleno, que afrontó en la recta final de su embarazo, tuvo que delegar el voto al sentirse indispuesta tras su intervención en el debate.

Fue el pasado 6 de marzo cuando Rodríguez, pareja del alcalde del alcalde de Cádiz, José María González 'Kichi', dio a luz a su primera hija en el Hospital Puerta del Mar, en Cádiz.