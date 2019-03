Tensión entre partidarios y detractores de la postura independentista de Castelldefels

Los partidarios de la postura independentista fueron convocados por Esquerra Republicana, mientras que los detractores, acudieron a la llamada de plataformas no independentistas. La policía tuvo que hacer un cordón para separarlos y evitar enfrentamientos.

La decisión políticamente más relevante fue el voto a favor del PSC, que junto a concejales de Convergencia, Esquerra y de plataformas de izquierdas Movem y Castelldefels Sí Pot, mostraron su apoyo a la independencia.



El debate de la moción que trataba este asunto transcurrió en la noche del jueves en un pleno dividido entre los partidarios y los detractores de la adhesión, que aplaudían o increpaban a los concejales según si el discurso coincidía o no con sus preferencias.



En el exterior, se concentraban medio centenar de miembros de la Asamblea Nacional de Cataluña (ANC), favorables a la independencia, y más tarde medio millar de simpatizantes de Sociedad Civil Catalana (SCC), favorables a la unidad de España.



La adhesión a la Asociación de Municipios por la Independencia fue una de las condiciones de ERC para suscribir el acuerdo de gobernabilidad suscrito por PSC, Movem, ERC, Castelldefels Si Pot y CiU, que se aliaron para desbancar al hasta el momento alcalde, el popular Manuel Reyes.



El líder del PP en la ciudad, Manuel Reyes, ha sido uno de los concejales que ha expresado una de las posturas más contundentes contra la entrada en la AMI y ha sido especialmente duro con el PSC por secundar el ingreso en la entidad independentista y asegurar, a la vez, que no es partidario de la separación de Cataluña de España.



La socialista María Miranda le ha rebatido que la asunción de este compromiso era la única vía para poder llevar a cabo "medidas irrenunciables" en el plano social, que ha afirmado que no podrían salir adelante si gobernara el PP.