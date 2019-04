Tensión interna en Podemos

La dimisión del número tres de Podemos en Madrid ha puesto al descubierto los problemas en la formación. Emilio Delgado habla de "falta de democracia interna" en la dirección de del partido.

Una renuncia que pone de manifiesto, más que nunca, las diferencias entre dos sectores: el cercano a Pablo Iglesias y el entorno de Íñigo Errejón, que durante las últimas horas ha intentado restar importancia a esta disparidad de criterio: "Nos parece normal que las diferencias se expresen en abierto".

En Galicia hay una gestora que nombró la dirección nacional. Una maniobra para apartar al líder de Podemos en esa comunidad, muy crítico con la gestión de Pablo Iglesias.

Desde Galicia aseguran que quieren que los órganos de dirección sean plurales y diversos y que la organización sea lo más participativa posible.

En Cataluña también se avecina una crisis, el sector crítico quiere independizarse de la dirección estatal. Y en Euskadi han tenido que renovar su dirección para aplacar las críticas.

Las diferencias y el deterioro de la imagen se reconocen internamente en documentos que ahora se están conociendo. En uno de ellos se habla del "agotamiento del discurso y el endiosamiento y arrogancia de Iglesias".

Se critica la imagen de inaccesibilidad que ofrece, en muchas ocasiones, cuando parece escoltado por varios de los suyos. Y no solo eso, añaden que Iglesias ya no "puede enunciar el discurso de la gente porque ya no es gente".