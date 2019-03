Temor entre policías y guardias civiles a pasar las navidades desplegados en Cataluña

Será un dispositivo conjunto, de mossos, policía y guardia civil, aunque este operativo del que faltan detalles por cerrar provoca ya críticas en cada cuerpo. En la policía catalana por la fecha elegida, porque exigen mejoras salariales o el pago de los atrasos. De momento han llegado a un preacuerdo con la consejería. También en la Guardia Civil o la Policía Nacional.

En este caso, hay malestar en ambos cuerpos por la pasividad de los mossos ante los cortes de carretera de los CDR, mientras ahora, dicen, les llaman a ellos para reforzar la seguridad: "A nosotros nos hierve la sangre, nos superan en sueldo en un 30% por lo menos y luego, la efectividad, o no quieren o le ordenan que no hagan". Los guardias civiles de Cataluña no tendrán derecho a librar los días clave, más los centenares de policías de toda España que serán desplazados a las puertas de Navidad y aún no han recibido la orden. El compromiso, eso sí, es el mismo, todos dicen que cumplen como profesionales. Incluso aunque el lugar para el Consejo de Ministros no se considere adecuado. Está cerca de calles estrechas, con negocios justo al lado, cuyos dueños están a la espera, aunque no creen que sea muy bueno para ellos o esperan no ser los que lo sufran. La prioridad de todos los comerciantes es su comercio. Por eso se resignan a cerrar las puertas si se producen disturbios.