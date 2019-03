Un taxista marroquí que colaboró durante el atentado de Barcelona: "Fuimos muchos los que ayudamos a evacuar a las personas"

El taxista marroquí, conocido por llevar a una señora de manera gratuita a su casa tras el atentado de Barcelona y decirla "No somos todos iguales", encabezó la manifestación contra la violencia del pasado domingo en Las Ramblas. "Me siento orgulloso de que mis compañeros me hayan elegido a mí como representante de todos los taxistas" declara.

Este hombre, que nació en Libia y que lleva 29 de sus 30 años viviendo en Barcelona, ha afirmado en una entrevista para Espejo Público que "fueron muchos los taxistas que acudieron a Las Ramblas para evacuar a las personas de forma gratuita"; "tratamos de organizarnos rápidamente".

"Intentamos hacer los máximos recorridos posibles. Algunos compañeros llevaban hasta ocho personas en los turismos, con el permiso de Los Mossos, para no separar a las familias" añade.

Debido a que rápidamente se cerraron todas las estaciones cercanas de metro y ferrocarril al lugar del atentado y los autobuses tenían dificultades para circular, los taxistas entendieron que eran necesarios para poder evacuar a las personas del centro de Barcelona. "Yo hice unos ocho o diez trayectos en este operativo que surgió de forma instantánea" afirma este taxista.

En cuanto a la pregunta de si creía necesario decirle a aquella mujer que "no todos somos iguales", el taxista de Las Ramblas cree que sí que lo era porque "sabía que unos días posteriores iba a surgir el debate porque la gente siempre busca culpables y los primeros culpables, y los más cercanos, somos la comunidad musulmana".