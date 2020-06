Torrent aplaza el pleno para la investidura de Jordi Sánchez hasta que el Tribunal de Estrasburgo tome una decisión

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha decidido aplazar el pleno de investidura previsto para el próximo lunes, día 12, a la espera de que se resuelvan las medidas cautelares que Jordi Sànchez pedirá el mismo lunes ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo. En un comunicado, el presidente de la Cámara reafirma su voluntad de garantizar los derechos políticos de todos los diputados y especialmente del candidato a ser investido, Jordi Sànchez (JxCat), quien a través de su abogado presentará el mismo lunes un recurso ante el TEDH después de que el Tribunal Supremo le haya denegado un permiso para salir de prisión.

Sànchez había pedido en los últimos días, en varios escritos dirigidos al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que pusiera fin a su situación de prisión preventiva y también que, antes de resolver sobre esto, le concediera un permiso para acudir al pleno convocado para el lunes. Sin embargo, Llarena ha denegado a Sànchez, candidato propuesto por JxCat para ser investido president, el permiso para acudir al Parlament al pleno convocado inicialmente por Torrent para el próximo lunes y también ha rechazado que salga en libertad.

En un auto, que coincide en líneas generales con los argumentos defendidos por el fiscal, el magistrado basa su decisión en el riesgo de reiteración delictiva, como ya había hecho en otras ocasiones. La defensa de Jordi Sànchez ha aplazado hasta el lunes la presentación de una demanda ante el tribunal de Estrasburgo para que posibilite su investidura, dado que éste ya estaba cerrado cuando el Supremo ha rechazado excarcelarlo.

Según el artículo 39 del reglamento del TEDH, la demanda de medidas cautelares está reservada para casos muy específicos en los que se puede producir un daño irreparable, según ha destacado el Parlament en un comunicado. A través de esta misma nota, Torrent ha comunicado su decisión de aplazar el pleno 'sine die' a la espera de que el TEDH se pronuncie sobre el recurso de Sànchez, siendo la segunda vez que aplaza una sesión de investidura después de que lo hiciera con Carles Puigdemont como candidato.

Una decisión que Torrent ha adoptado poco después de una reunión con la portavoz de JxCat, Elsa Artadi, y otros dos diputados del mismo grupo, el vicepresidente primero de la Mesa, Josep Costa, y el secretario Eusebi Campdepadrós. Fuentes de JxCat han indicado que están de acuerdo con la decisión de Torrent porque así se puede desarrollar la estrategia de defensa en Estrasburgo.

Por otra parte, 24 horas después de recibir la última propuesta de acuerdo de JxCat y ERC para lograr su apoyo a la investidura de Sànchez, la CUP, cuyos votos son necesarios, ha anunciado que el documento no le parece suficiente para cambiar su postura. La CUP no aprecia "diferencias de fondo" en la última oferta de JxCat y ERC con respecto a la anterior, por lo que no ha revocado la decisión de su consejo político de que sus cuatro diputados se abstengan en la eventual investidura de Sànchez.

Para la CUP, la propuesta "continúa teniendo deficiencias importantes y decisivas", motivo por el cual no ha convocado de momento una nueva reunión del consejo político para pronunciarse. Precisa, por ejemplo, que ve poca consistencia en ámbitos como "el de la construcción y la materialización republicana, la concreción de un proceso constituyente y la articulación de políticas sociales y económicas orientadas a quitar privilegios a los sectores sociales que aún los mantienen".

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha calificado de "patraña" que recuerda al "modelo venezolano" el documento que JxCat y ERC han trasladado a la CUP para impulsar un "pacto nacional constituyente" en Cataluña, del que ha dicho que es "un engaño más" de la "farsa" independentista. El delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, ha considerado que el documento de JxCat y ERC mantiene a los independentistas "en posiciones que ya forman parte del pasado y no tiene sentido que formen parte del futuro".

La falta de acuerdo con la CUP está alimentando las especulaciones sobre un posible escenario de nuevos comicios. De hecho, el propio líder de JxCat, Carles Puigdemont, ha asegurado en una entrevista en El Punt Avui que una repetición de las elecciones en Cataluña no sería "ninguna tragedia", aunque ha recalcado que esa "no es la prioridad" porque "no lo desea nadie". Mientras tanto, los máximos líderes de ERC, Oriol Junqueras y Marta Rovira, han defendido en un artículo conjunto la necesidad de "construir mayorías más amplias y transversales" que superen "la división de bloques", y hagan posible "abrir una nueva fase" de construcción de "la casa común".