Susana Díaz: "El voto de los ciudadanos no se debe utilizar para bloquear las instituciones"

Susana Díaz, pensando en los datos que aportan las encuestas, que no dan mayoría suficiente a su candidatura, ha declarado: "Si algo he aprendido desde antes incluso de ser presidenta es que el voto de los ciudadanos no debe utilizarse para bloquear las instituciones y nunca lo haré".

Su oferta busca que los otros partidos se comprometan a los mismo: "Siempre he defendido que es legítimo tener una alternativa de gobierno si te da la aritmética parlamentaria, pero si no la tienes no puedes impedir que otros lo hagan y ese es mi primer compromiso, como lo he demostrado en otros ámbitos, nunca utilizaré el voto para bloquear las instituciones".

Ya hubo una situación de bloqueo en la legislatura que ahora acaba. Susana Díaz consiguió seguir gobernando la Junta 81 días después de las elecciones, tras un pacto con Ciudadanos. Antes fracasó en tres votaciones en las que no obtuvo los votos suficientes.