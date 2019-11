Susana Díaz: "Pedí perdón y lo volveré a hacer las veces que haga falta"

Susana Díaz, líder del PSOE en Andalucía, se ha pronunciado sobre la sentencia de los ERE tras dos días de silencio. En una entrevista en 'Al Rojo Vivo', en la Sexta, Díaz ha asegurado que pidió perdón y lo volverá a hacer "las veces que haga falta".

"No es suficiente con no haberte llevado un duro, también hay que poner los controles para que no vuelva a pasar", ha explicado Díaz.

La expresidenta de Andalucía ha revelado que, ha hablado con Chaves y Griñán, ambos condenados, tras conocerse el fallo. Sobre Griñán, que podría ingresar en prisión, ha asegurado que "está muy mal" y afirma que "ninguno de los dos lo esperaba".