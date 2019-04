Susana Díaz: "El Gobierno de la Nación no va a cambiar la regla de gasto"

Durante su participación en el Fórum Europa, Susana Díaz ha indicado que el Gobierno está haciendo llegar a los gobiernos durante estos días que "no van a cambiar la regla de gasto". "No nos van a dar oxígeno a las comunidades y parte de esas dos décimas que vienen de más al Presupuesto no van a dejar que las dediquemos a educación y sanidad", añade.

Para la presidenta de la Junta, éste es un mal camino para iniciar un debate por parte de un gobierno "que ya no tiene mayoría absoluta y teniendo también en cuenta todos los elementos presupuestarios que tiene que tener este gobierno". "Esto supone un mal presagio, un mal camino y no creo que sea ese diálogo el diálogo que tanto nos anunciaron los primeros días de gobierno", ha señalado.

Susana Díaz ha dicho que "no es justo" que si los ayuntamientos tienen superávit y han hecho las cosas bien "no puedan invertir ese dinero en los servicios públicos, en las inversiones y en la ciudad, y lo tengan que destinar a pagar por adelantado más deuda o a tenerlo en los bancos, como lo tienen en estos momentos". A su juicio, ello "no es de justicia" y lo del diálogo "que nos han dicho como un mantra estos días no era verdad".