Susana Díaz dice en Bruselas que "no toca" hablar de su futuro político y que no hablará "ni mal ni bien" de Sánchez

La secretaria general del PSOE-A y presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha querido dejar claro que ahora "no toca" hablar de su futuro político y ha expresado, tras las manifestaciones que ha realizado el exsecretario general del PSOE Pedro Sánchez sobre la gestora socialista, que ella no va a hablar "ni mal ni bien" ni va a hacer "ninguna valoración de ningún compañero que haya sido secretario general, porque me merecen todo el respeto".

Díaz ha iniciado este martes un viaje a Bruselas, donde tiene previsto reunirse este miércoles con varios comisarios europeos con el fin de "defender los intereses de Andalucía". No obstante, ha aprovechado su estancia en Bruselas para visitar este martes por la tarde la agrupación socialista en la capital, tras haber recibido una invitación de sus miembros.

Susana Díaz ha sido cuestionada por los periodistas acerca de la situación interna del PSOE y sobre su futuro político. En este encuentro con los militantes de la agrupación socialista de Bruselas han estado presentes los eurodiputados del PSOE José Blanco, Eleva Valenciano y Juan Fernando López Aguilar.

Sobre su futuro político y si aspirará a la Secretaría General del PSOE en el próximo congreso federal, que aún no tiene fecha, ha querido dejar claro que está "centrada" en Andalucía.

En cuanto a si tiene el deseo de ser secretaria general del PSOE, ha insistido en que no está "en eso" y, como ha dicho en varias ocasiones, estará donde quieran sus compañeros, "en la cola, en la cabeza, con ilusión y con ganas, pero eso ahora mismo no toca, sino que toca el proyecto, de cómo volvemos a darle fortaleza e ilusión al partido, que yo creo que se va a recuperar mucho más pronto de lo que muchos creen y de lo que a algunos les gustaría".

"Tengo la misma información que ustedes en estos momentos, ninguna", ha dicho Díaz a los periodistas tras ser preguntada sobre cuándo se podría celebrar el congreso del PSOE.

Momentos "muy dolorosos" en el PSOE

En cuanto a las palabras de Sánchez en su primera aparición pública el pasado fin de semana, ha insistido en que siempre tendrá respeto a quien haya sido secretario general, aunque haya cosas que no comparta y otras que sí.

Ha manifestado que, sin duda, el PSOE ha pasado unos momentos "muy dolorosos", sobre todo porque "el escenario era muy complicado y nos condujo a dos derrotas electorales". Llegados a este extremo, según ha agregado, había dos caminos, o dejar que se formara un Gobierno o repetir elecciones por tercera vez.

Ha apuntado que a Podemos, en su objetivo de intentar el "sorpasso", o a otras "fuerzas políticas que no creen el sistema", puede que no les importe "repetir elecciones continuamente", pero ella, que sí cree "en la democracia y en las instituciones", no creía que España se mereciera convocar otra vez a las urnas "para que los ciudadanos arreglaran a los políticos los que éstos no eran capaces de arreglar".

Díaz ha querido dejar claro que su visita a Bruselas forma parte de su tarea como presidenta de la Junta, con el objetivo de defender los intereses de Andalucía.