Susana Díaz advierte a los socialistas andaluces que el congreso del PSOE no les puede distraer

La presidenta de la Junta, vestida con los colores verde y blanco de la bandera de Andalucía, lo que algunos han querido interpretar como un "signo" de que seguirá al frente de la Junta, Susana Díaz, que ha presidido la reunión del grupo socialista en el Parlamento autonómico, ha recalcado que los andaluces han hecho una apuesta "clara y nítida" por el PSOE y no pueden "defraudar" a los ciudadanos.

Susana Díaz ha recalcado que las "dificultades internas" no pueden "distraer" al partido en esta comunidad, ni tampoco al grupo parlamentario ni al Gobierno andaluz. "No podemos defraudar a la gente que nos han dado el apoyo mayoritario en un momento en que los grandes partidos no estaban gozando precisamente de mucha salud", ha enfatizado la jefa del Gobierno andaluz, quien ha agregado: "Los andaluces han hecho una apuesta clara y nítida por el PSOE, tenemos que sacar adelante a nuestra tierra y cumplir con nuestro programa".

Para ello, ha pedido a los dirigentes y a los parlamentarios socialistas andaluces que estén siempre "cerca de la gente, dando la cara", al igual que se ha hecho, según ha dicho, durante la campaña.

Sin mencionar expresamente la convocatoria del congreso extraordinario en julio, ha asegurado que no hay que "temer a los cambios" porque la izquierda "cuando tiene miedo a los cambios es cuando pierde".

Tras destacar los resultados electorales en Andalucía y congratularse, especialmente, de los apoyos conseguidos en aquellos núcleos urbanos donde el PSOE había "perdido la confianza", ha recalcado que su partido tiene que tener "vocación mayoritaria" que les permita "formar gobierno".

"Nuestro objetivo no es sólo ganar las elecciones, sino acercar la política a los ciudadanos", ha insistido tras señalar que en esta campaña los ciudadanos "ya nos miraban de otra manera". "Aquí hemos protegido la educación, la sanidad, no hay mareas verdes ni blancas, no se ha tocado la cartera de servicios, pero hasta que las familias no sientan que les llega la recuperación, no tenemos tiempo de celebraciones",

Ha advertido a los parlamentarios socialistas que ahora van a tener "enfrente" a una derecha "herida" por su derrota "sin paliativos", una derecha que "va a estar pensando en cómo hacer daños a los socialistas" porque han visto en un "tiempo récord" cómo "el camino del fango les ha llevado a una derrota sin paliativos".

Por ello, cree que habrá "dificultades políticas" en Andalucía, pero también en España porque "unos están más preocupados de cuándo hay elecciones que de solucionar los problemas".