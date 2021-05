La subida de tensión entre los independentistas en Cataluña marca la agenda política de la semana

El fin de semana ha acabado con mucha tensión entre los independentistas catalanes y Pere Aragonés ya ha anunciado que irá en solitario a la investidura, que no contará con Junts per Catalunya, pero sí les pide que apoye la investidura como presidente.

Desde Junts señalan que le prestarían diputados para la investidura si ERC alcanza un acuerdo con la CUP y En Comú Podem, algo que no ha gustado a Esquerra: los de Aragonés aseguran que no admitirán condiciones y que tampoco buscarán los votos de los socialistas de Salvador Illa. Corre el reloj y, si en 17 días no hay acuerdo para gobernar en Cataluña habrá nuevas elecciones en la comunidad hacia mediados de julio.

Semana intensa para el Gobierno

Además de tener la mirada puesta en Cataluña, esta semana que acaba de comenzar el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajará a Grecia y el miércoles será cuando tenga lugar la esperada comparecencia de Sánchez en el Congreso de los Diputados.

Serían las primeras declaraciones de Sánchez tras el batacazo del PSOE en Madrid y, sobre todo, después de que haya acabado el estado de alarma. Lloverán, seguro, las críticas por no tener un plan B ante el fin del toque de queda.

Además, este lunes se sellará una transferencia histórica y también habrá polémica. El Gobierno central firmará la cesión al gobierno del PNV de la gestión de las prisiones del País Vasco.