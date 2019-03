Sorpresa y unánime rechazo a la salida de la cárcel de Bárcenas

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha expresado su respeto por la decisión de la Audiencia Nacional de imponer al extesorero del PP Luis Bárcenas una fianza de 200.000 euros para eludir la cárcel y ha recordado que éste ya no está en el partido. "Nuestro respeto a las decisiones judiciales. Es una persona que en este momento ya no está en el PP", ha asegurado Sáenz de Santamaría, a la salida del plenario del grupo parlamentario popular, en el que ha dado un repaso a la actual situación del país y ha apuntado los retos para lo que resta de legislatura.

Preguntada por la fianza impuesta a Bárcenas la vicepresidenta, además de reiterar su respeto a la Justicia, ha dicho compartir la visión sobre este asunto expresada por el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando. El portavoz del PP ha señalado que la situación procesal de Luis Bárcenas le es "absolutamente indiferente", aunque espera que la justicia "caiga con todo su peso" sobre personas que, como el extesorero del PP, han usado la política "para su enriquecimiento personal". Sobre el posible daño que haga la salida de Bárcenas de la cárcel, Hernando ha apuntado que el extesorero "ya ha perjudicado la imagen del PP, desgraciadamente", y a él personalmente le causó una "profunda indignación y vergüenza" su actuación.

El PSOE, por su parte, estudia presentar un "recurso extraordinario" para pedir el reingreso en prisión de Luis Bárcenas, al tiempo que solicitará en la Diputación Permanente del Congreso el próximo día 27 la comparecencia ante el pleno de Mariano Rajoy para que explique la "financiación ilegal de PP en los últimos 20 años". Los socialistas consideran "indignante" que Bárcenas vaya a salir de la cárcel antes de haber cumplido los dos años de plazo máximo que marca la ley para la prisión provisional y que actuaciones como ésta "son las que generan desconfianza de los ciudadanos en las instituciones", ha afirmado su portavoz en el Congreso, Antonio Hernando.

Dado que el auto judicial de la Audiencia Nacional no admite recurso, el PSOE, que es parte en la causa, estudia presentar un "recurso extraordinario" sustentado en la gravedad de los delitos, en que no se ha arrepentido de ellos, en que se le piden 40 años de prisión y en que no ha colaborado con la justicia, sino que "más bien ha entorpecido" sus acciones. Hernando ha explicado además que los socialistas van a estar "vigilantes a todos los nuevos datos que haya en la instrucción", como las comisiones rogatorias que aún quedan de Suiza. "El PSOE va a aplicar todas las medias procesales existentes para pedir el reingreso en prisión", ha advertido el portavoz parlamentario, cuyo objetivo es que Bárcenas "agote el plazo máximo de dos años" de estancia en prisión que marca la ley y que se cumpliría a finales de junio de este año.