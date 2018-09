Soria lamenta que ni Gobierno ni PSOE apliquen "la misma receta" que le sugirieron a él por los papeles de Panamá

DICE QUE NO VOLVERÁ A LA VIDA POLÍTICA

José Manuel Soria no entiende que quienes tienen "problemas de memoria similares", como la ministra de Justicia, Dolores Delgado, "que no recuerda con quien se reunió hace nueve años", no dimitan cuando fue lo que a él le pidieron, y en el caso de Pedro Sánchez, no es que haya plagiado su tesis electoral sino que "ha mentido", pues su trabajo no ha superado los test antiplagio.