Rajoy se solidariza con Felipe González y solo Podemos justifica el escrache

Los estudiantes que protestaban en la Universidad Autónoma de Madrid consiguieron que Felipe Gonzaléz no pudiera dar su conferencia y hoy en el Congreso no se hablaba de otra cosa. Nada más llegar al hemiciclo, Rajoy condena el escrache y muestra su apoyo al expresidente: "Que a estas alturas estemos reivindicando derechos fundamentales me parece muy mal que la gente vaya contra eso".

Posición radicalmente distinta la de Podemos. Pablo Iglesias defiende el boicot porque "Creo que es un síntoma de salud democrática. En esto sí que parece coincidir con Íñigo Errejón, que también resta importancia a lo incidentes: "Siempre ha habido protestas estudiantiles".

También han llamado la atención las declaraciones de la exministra socialista de Vivienda con Zapatero, María Antonia Trujillo. Dice que esto pasa porque la gente en la calle está cansada de Felipe González y que "si hay libertad de expresión de los estudiantes y de personalidades políticas, prevalece la libertad de los alumnos".

Pero desde el PSOE condenan lo sucedido. Lamentan que no se respete la libertad de expresión precisamente en la universidad.

Palabras que aplauden tanto la bancada socialista y también la de los populares.

Imagen muy distinta la de hoy en la Universidad Autónoma. La visita era la alcaldesa Manuela Carmena, nadie la ha boicoteado y ha podido dar su conferencia.