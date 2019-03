Solana: "Deberíamos encontrar sólo al secretario general y, cuando toque, pensar en quien lleva la representación del PSOE a las instituciones"

Javier Solana, exministro socialista, considera que el partido está en "dificultades muy grandes y lleva ya un tiempo en esa situación". "El PSOE tiene voluntad de Gobierno", explica el político, que entiende que se debe adaptar a una sociedad que es "distinta", asunto que echa en falta en el debate interno del PSOE.

No obstante, señala que le gustó mucho el debate de este lunes porque fue una "experiencia extraordinaria" y "no se quedó nada sin decir", por lo que anima a otros partidos a que hagan lo mismo. "Estamos viendo la verdad, y ver la verdad es el principio para ver los problemas", ha zanjado.

"Es el partido en su conjunto el que no ha sabido adaptarse", ha criticado el político, que ha evitado decantarse por ninguno de los tres candidatos a la Secretaría General, aunque ha mostrado simpatía por Patxi López. Asimismo, coincide con otros compañeros de partido en que ahora deberían dedicarse a encontrar "sólo al secretario general del partido", y más tarde, "cuando toque, pensar otra vez en quien podría llevar la representación del partido a las instituciones".

Críticas a la actitud de Donald Trump

El exministro de Exteriores, considera que si es cierto que Donald Trump habría filtrado información al ministro de Exteriores ruso sería "pertubador" y una "situación preocupante". El político socialista reitera, después de pensar que no ganaría las elecciones, que Trump no está preparado para gobernar. "Trump no cree en las instituciones multilaterales", ha explicado Solana, aludiendo a la visión del estadounidense sobre la OTAN, y ha criticado que "los problemas de hoy no los puede resolver ningún país solo". Además, recuerda que el concepto de "conflicto" es muy diferente al de hace muchos años, como lo que ocurre en el 'ciberespacio', que es un "conflicto nuevo con armamento nuevo".

El también exsecretario general de la OTAN señala que queda "muchísimo que resolver" en la relación con China, como, por ejemplo, cómo se gestiona el Pacífico. Al otro lado del planeta, el mandatario califica de "muy interesante" a Emmanuel Macron, a quien desea "lo mejor" y valora positivamente la reunión en Berlín con Angela Merkel, augurando una relación muy fuida y positiva para Europa.