Los socios de Gobierno evitan que Sánchez explique qué pasó con Puigdemont, la crisis migratoria y la "inacción" con Maduro

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha logrado evitar las solicitudes de comparecencia urgente presentadas por el Partido Popular (PP) en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, a pesar de la falta de apoyo de algunos de sus socios parlamentarios. Durante la sesión celebrada el martes, las propuestas del PP no consiguieron el respaldo necesario para prosperar, a pesar de que Junts votó a favor de varias de ellas y Podemos se abstuvo en algunas.

El Partido Popular había solicitado la comparecencia de Sánchez para que explicara las medidas adoptadas frente a la "emergencia migratoria" y las razones detrás de la reciente fuga de Carles Puigdemont, así como la posición del Gobierno respecto a las elecciones presidenciales en Venezuela. Sin embargo, el resultado de las votaciones, que incluyeron varios empates que obligaron a repetir el proceso, resultó ser desfavorable para los populares, ya que no pudieron alcanzar la mayoría necesaria.

El papel de Junts y Podemos

En la sesión, Junts apoyó cuatro de las iniciativas del PP y se abstuvo en otras tres, aunque siempre se desmarcó del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que votó en contra de todas las propuestas. Por su parte, Podemos mantuvo la incertidumbre hasta el último momento, ya que su secretaria general, Ione Belarra, dejó en el aire su decisión hasta poco antes de la votación. Finalmente, optó por abstenerse en las solicitudes de comparecencia de Sánchez por la crisis migratoria y del ministro de Transportes, Óscar Puente, por el "caos ferroviario". Ambas votaciones terminaron en empate, y según el reglamento del Congreso, las propuestas quedaron rechazadas.

El Partido Popular, liderado por Alberto Núñez Feijóo, por su parte, había entablado conversaciones con diferentes grupos parlamentarios para intentar sacar adelante sus propuestas. Aunque logró el apoyo de Junts y Vox, no consiguió el voto decisivo del Partido Nacionalista Vasco (PNV), que se negó a apoyar las solicitudes de comparecencia al no considerar justificada la urgencia de las mismas. El portavoz del PNV, Aitor Esteban, criticó duramente al PP en redes sociales, acusándolos de utilizar la situación en Venezuela para generar divisiones dentro del Gobierno.

Las comparecencias de Sánchez en entredicho

Durante el debate, el PP y Vox arremetieron contra el Gobierno por lo que consideran una gestión inadecuada de la inmigración, y destacaron la llegada de más de 30.000 inmigrantes irregulares en lo que va de año. Junts también se unió a la crítica, y subrayó que Cataluña acoge un porcentaje desproporcionado de inmigrantes en comparación con su peso poblacional en España. Además, los independentistas catalanes apoyaron la solicitud de comparecencia de Sánchez para que explicara las circunstancias que permitieron a Puigdemont fugarse nuevamente de la justicia el pasado 8 de agosto.

En cuanto a la situación en Venezuela, el PP no logró convencer a Junts ni al PNV para respaldar las solicitudes de comparecencia de Sánchez y del ministro de Exteriores, José Manuel Albares. Aunque los nacionalistas vascos coincidieron en que los resultados de las elecciones venezolanas no tienen un fundamento sustancial, no consideraron urgente la comparecencia del Ejecutivo.

A pesar de los esfuerzos del PP, las solicitudes de comparecencia urgente no prosperaron en la Diputación Permanente del Congreso. La estrategia de los populares, aunque consiguió exponer las divisiones dentro del bloque gubernamental, no fue suficiente para forzar la comparecencia de Pedro Sánchez ni de otros miembros del Ejecutivo.

