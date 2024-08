El juez Peinado manda copias de la declaración de Pedro Sánchez y dice que se pueden sacar conclusiones de su "silencio"

El caso de Begoña Gómez que investiga el juez Juan Carlos Peinado aún sigue su curso. De hecho, el último en mover ficha en este tablero ha sido el propio juez que ha entregado a las acusaciones y a las defensas el vídeo de la declaración de Pedro Sánchez, esposo de la investigada y presidente del Gobierno, a pesar de haber una petición de que esto no se hiciese. Además, Peinado ha señalado que el "silencio" de Sánchez sirve para sacar conclusiones.

En una providencia, el titular del Juzgado de Instrucción número 41, ha ordenado trasladar copias a las partes correspondientes del caso, de la declaración de Sánchez en Moncloa el pasado 30 de julio. A esto se oponía la Fiscalía. Sin embargo, Peinado ha respondido contundente a esto y al silencio de Sánchez, el cual ha calificado como "legitimo" pero que, "como es bien sabido, permite dar lugar a la formación de inferencias que, en su caso, en conjunto con otros elementos de carácter objetivo, al objetivo de valorar la posible concurrencia de aspectos integrantes, de posibles indicios, bien en sentido inculpatorio hacia algún investigado o, por el contrario, en sentido excluyente de responsabilidad penal".

La Fiscalía pidió el pasado día 3 de agosto que no se entregaran copias de la declaración a las partes porque "carecería de utilidad material o procesal". El juez asegura que ha solicitado estas copias "sin indicar precepto legal alguno" ni concretar los motivos que pueden hacer presumir tal improcedencia. En este caso, Peinado hace referencia a que Sánchez se acogió a su derecho de no declarar, o a lo que ha señalado el juez como "la dispensa que le ofrece el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal", de tal manera "no realizó manifestación alguna".

Pedro Sánchez no respondió a las preguntas que el juez Peinado le hizo y en cuanto a esto, hace hincapié el titular del Juzgado: "Las partes tienen derecho a disponer una copia de todos los documentos que se contienen en las diligencias previas" debido a "la interpretación procesal que se puede realizar a la conducta que, por cualquiera de los intervinientes, pongan de manifiesto, bien por lo que contesten, o bien por su silencio".

Pedro Sánchez no declaró

El presidente del Gobierno eligió acogerse a su derecho de no declarar. Su papel en este caso es de marido de la investigada por presunto tráfico de influencias. Además, Sánchez ha puesto una querella al juez Peinado por prevaricación.

En la declaración de una duración de dos minutos, Sánchez ratificó que la investigada es su mujer y que, por tanto, se acogía a su dispensa a no declarar en contra de ella, como le permite la ley.

Querella contra Peinado

Pedro Sánchez se ha querellado contra el juez Peinado, acusándolo de prevaricación.

Fue interpuesta ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y también incluye al juez sustituto Carlos Valle. La Abogacía General del Estado, en un documento de 35 páginas, argumenta que Sánchez debía haber comparecido por escrito en su calidad de jefe del Ejecutivo, tal como lo establece la ley para casos en los que se le toma declaración sobre hechos conocidos por su cargo. "Lo que adquiere relevancia, no se nos lleve a engaño, es lo hecho por la investigada en consideración a que su esposo es presidente del Gobierno", señala el documento.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com.